В России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: © Валерий Мельников / РИА НовостиВ России число больных COVID-19 достигло 57 999 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.За последние сутки в 78 регионах выявили 5236 случаев заражения (+9,9 процента): больше всего — в Москве (2548), Московской области (63) и Санкт-Петербурге (294). Уточняется, что 2275 человек из новых зарегистрированных — контактные и без симптомов заболевания. Умерли 57 пациентов.При этом накануне сообщалось о 5642 новых больных и 51 погибшем.Всего в России от коронавируса скончались 513 человек, 4420 вылечились. В большинстве российских регионов введен режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, объявлен пропускной режим.Власти призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держаться на расстоянии как минимум метр от других людей.Коронавирусом SARS-CoV-2, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, заразились как минимум 2,39 миллиона человек, 162 тысячи скончались.По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших достигло 2 565 258 человек, из них 177 тысяч умерли, 686 тысячам удалось победить инфекцию. Максимальное количество жертв и заразившихся зарегистрировано в Соединенных Штатах, там действует режим крупного бедствия. Далее по списку — европейские страны: Италия, Испания, Франция и Великобритания.