Рассказ переболевшей коронавирусом

Во время еженедельного прямого эфира в инстаграмме (каждую субботу в 18.00) один из читателей спросил: а почему нет интервью с выздоровевшими от коронавируса? Везде на ТВ только цифры заболевших, люди в масках, жуть и страх.Выполняю вашу просьбу.Одна из моих давних знакомых переболела коронавирусом в течении трех недель и уже практически поправилась.Случилось это в Великобритании. Она уехала туда более 20 лет назад. Работает и живет там со всей семьей.Ее рассказ привожу в небольшой редакторской правке.Он не только о коронавирусе, но и рассказывает об общей ситуации со здравоохранением в Соединенном королевстве.«Я всегда считала, что бесплатная медицина в Англии, мягко говоря, ниже среднего.Объективно: в Великобритании существует система Surgeries/or Health Centres по микрорайонам – подобие наших поликлиник, но в них только GP (General Practitioner) – по-нашему, терапевт и пара-тройка медсестёр, которые в основном делают прививки.Запись к терапевту только через 2 недели (не шучу). Если умираешь, то можно с утра позвонить в поликлинику, подробно объяснить ресепшн, что с тобой, и тогда в течении дня тебе назначат «звонок от врача». Далее по телефону объясняешь все подробно врачу, и если он считает, что тебя надо посмотреть, то даёт приём… длительностью 12 минут. Только! И только для одной проблемы! (это официальный постулат, который тебе всегда зачитывают).Добиться приёма у специалиста можно только, если терапевт решит, что тебе это действительно нужно. Среднее время ожидания приема специалиста… 1 год. (опять, не шучу).Есть медицинские страховки, но Великобритания – это не Германия. Чтобы попасть к врачу по страховке, надо сначала дождаться приёма терапевта. Страховки, в отличие от Германии очень дорогие и доступны примерно 4% населения. Чуть лучше обстоит дело с раком. У меня было два раза подозрение, тут они более-менее суетятся. В течении 2-3 недель отправляют на обследование.Если случилось что-то плохое вне рабочих часов, можно обратиться в ‘A&E’ (Accidents and Emergencies) в любом госпитале. Это аналог нашего Отделения Скорой Помощи. Среднее время ожидания в приемном покое такого отделения, прежде чем тебя увидит доктор — 5 часов…Когда сыну было 4 года, он заболел крупом, стал задыхаться. Позвонили в скорую. Правда пока эта скорая ехала (20 мин), нам позвонил врач, по телефону диагностировал круп и сказал, подробно, что нужно сейчас же сделать, чтобы снять острый приступ. Помогло.В госпитале в отделении «Скорой помощи» мы 5,5 часов ждали укола стероидов.Два года назад мне порезали руку, разрезав вену. Соседи выбежали с полотенцем и вызвали скорую. В госпитале, с рукой обмотанной полотенцем, я 6 часов ждала сосудистого хирурга, чтобы он зашил вену.Теперь о коронавирусе. Я заразилась, скорее всего, в транспорте. Коронавирус мне диагностировали… по громкой связи по телефону. Шла вторая неделя, как у меня держалась температура 38,9-39,2 и становилось только хуже. Все симптомы были налицо. Муж прилетел из Москвы и сразу стал звонить в «Скорую помощь» 111. Там соединили с врачом, который сказал сделать тесты на дыхание и подтвердил, что на 99% это «оно». Через день мне позвонил терапевт из поликлиники, сделал ещё тесты (задал вопросы) и подтвердил предыдущий диагноз. Сказал, что началось бактериальное осложнение на бронхи, выписал пенициллин. Лечение «от коронавируса» — парацетамол.Муж 3 дня бегал в Лондоне по аптекам: ни антибиотика, ни парацетамола просто не было. При этом ему надо отстоять 2-3 часа в очереди, чтобы это узнать. Тогда муж позвонил терапевту, тот ещё раз выписал лекарства в аптеку при поликлинике, только тогда мы смогли их выкупить. С бронхами постепенно помогло. Терапевт звонил раз в 3 дня. Потом отправил сдавать все анализы… кроме теста на корона-вирус. Их, этих тестов, нет даже для медработников!Диагностика по телефону. Антибиотики тоже «выписали» по телефону, переслав рецепт по компьютерной системе в локальную аптеку.По всей Великобритании, когда звонишь в поликлинику, первым делом слушаешь автоматическое сообщение, которое говорит следующее: «Если вы обнаружили у себя симптомы Ковид19 НЕ ЗВОНИТЕ и НЕ ПРИХОДИТЕ В ПОЛИКЛИНИКУ или БОЛЬНИЦУ! Самоизолируйтесь на 7-14 дней. Только если ваши симптомы ухудшатся на второй неделе, звоните по номеру скорой помощи 111 для консультации с врачом по телефону».Каждый раз, болея коронавирусом, когда разговаривала с врачами, они говорили: «если почувствуешь, что задыхаешься, НЕ ВЫЗЫВАЙ СКОРУЮ ПОМОЩЬ. Она приедет только через два часа, бери такси и сама езжай в госпиталь».Но, дело в том, что такси не берутся везти людей в госпиталь. Даже когда даёшь номер частного дома недалеко от госпиталя, они проверяют по картам и говорят: извините в ближайшие 6 часов ввиду загрузки, у нас машин нет.Теперь о том, в каких условиях работают врачи в Великобритании. Они работают без защиты. Только в примитивных масках и п/э передниках. Врач, который первый стал бить тревогу, что нельзя работать без защитных очков и полного защитного костюма, несколько дней назад умер от Ковида. Это один из 19-ти врачей, скончавшихся на состояние дня 15 апреля. При этом Министр Здравоохранения тут же цинично заявил, что эти смерти не имеют никакого отношения к отсутствию защитной одежды (!).Нет тестов не только для населения, но и для медработников. Опять-таки, Министр сказал, что это будет «Труд Геркулеса» — попытаться обеспечить медработников тестами и защитной одеждой…Все ведущие издания пишут и говорят о том, что на самом деле количество смертей в UK от Ковид как минимум на 30% больше, так как не проводится тестирование. Люди умирают дома, массово умирают в домах престарелых.Дело в том, что больные совсем не обязательно начинают задыхаться. У многих, особенно пожилых, болезнь протекает так: сначала поднимается температура. Потом, не справившись с вирусом, отказывают почки и печень, далее просто происходит остановка сердца. Все эти смерти считаются «от сердечной недостаточности», и неважно, что у больного до этого никогда не было проблем с сердцем. Просто поднялась температура, сухой кашель, и через несколько дней смерть. Тем не менее, все эти погибшие не входят в статистику».Когда готовил этот материал, увидел, что журналист Евгений Попов выложил ссылку на рассказ другой дамы о ситуации с эпидемией и медициной в Лондоне.Привожу его ниже:«Напишу–ка я мрачненький пост о реальной короноситуации в Лондоне…Вот прослушала как одна подружка с каким- то незначительным насморком, легким шебуршением в горле вызвала врача. И он к ней пришел!!! Эта бедная замотанная докторша пришла, в общем- то, к мнимой больной и моя подруга ещё была возмущена, почему у нее с её насморком сразу не взяли тест на короновирус, но её прослушали, посмотрели горло, дали советы и выписали всякие укрепляющие средства.Или телеграмм читаю – там советуют – сами не лечитесь – вызывайте врача. Вот это – вызывайте врача, у меня вызывает прямо изумление. Еще какой-то Роспотребсоюз у вас ходит, делает тесты на корону.Ребята, вы просто не понимаете своего счастья!Это, все какие- то недостижимые мечты, для нас, жителей Лондона, столицы европейского государства.Представьте на минуточку, что вы в Москве в квартире – лежите один, вы понимаете, что вы очень серьезно заболели у вас температура уже 2 недели, вы не можете подняться с постели, вам очень тяжело дышать, и вы одновременно знаете, что к вам НИКТО из врачей не придет. Совсем. Никогда. Вам запрещено приехать в госпиталь ,вам никто, ни за какие деньги не сделает КТ легких. Вы попросту – обречены и играете в самую страшную рулетку в своей жизни – задохнетесь ли вы и умрете мучительной смертью или ваш организм (без всякой медицинской помощи) вас вывезет.Единственно, что вы будете слышать по телефону, по автоответчику – СИДИТЕ дома. Вы будете просить, чтобы вам привезли антибиотики – на это вы будете слушать только записанное сообщение по телефону – сидите дома. Одни знакомый англичанин умолял привезти хотя бы парацетамол положить под дверь, ему врачи ничего не привезли, привезли соседи.Никто ничего не привезет.Вас не спасут.Вам не помогут.Вам никто не поможет ни советом, ни лекарствами, ни рецептом. Потому что против этого вируса в Лондоне ничего не прописывают. Вообще ничего.Потому, что весь этот протокол, применяемый уже во всем мире – не утвержден английским здравоохранением и поэтому принято решение: коронавирус не лечат в Англии Ничем.Все врачи – русские, американские, китайские уже давно стали писать свои протоколы, – делиться, что помогает, что нет. Заметки Царенко переведены, мне кажется, на все языки. Но английские врачи откровенно говорят во всеуслышание, с английским упрямством, – не знаем чем лечить, не лечим ничем. Трамп нам не указ. Плаквенил с азитромицином?А на этой стадии надо подключать тоцилизумаб? Не слышали о таком. Не утверждено. Не согласовано. Вам, когда уже у вас фиброз легких, дадут подышать на ИВЛ и даже в этой ситуации не дадут ничего, просто, как они говорят с утра до вечера по новостям, вас повернут на живот и будут ждать – справится сам организм или нет.Отменена вся страховка. Я, например, платила за самую дорогую страховку 20 лет – ни за какие деньги я не смогу ничего сделать. Отменены все платные лечения. Вы можете представить такую ситуацию в России, что вы уже заболели и у вас куча денег, и вы говорите – за любую сумму положите меня в госпиталь и вылечите, наблюдайте за моим состоянием ? Так вот в Англии это невозможно организовать вообще ни за какие деньги.Ладно, корона. Все медицинские учреждения перепрофилированы под больных короной и закрыты.Если у тебя заболел зуб, флюс на всю морду, вырывай сам ниткой, как во время войны. Ни один зубной врач во всем Лондоне не принимает даже с сильной зубной болью. Подозрение на аппендицит – не знаем таких слов, может, само пройдет.Отменены все химиотерапии, плановые операции, по телевизору показывали мать двух детей, у которой рак и она проходила курсы химеотерапии, они отменены, она теперь умрет к сентябрю. Таких историй множество, причем все эти факты рассказывают прямо с экрана и все больше случаев среди знакомых.Другая леденящая кровь история, когда медсестра привезла в больницу человека, который врезался, потеряв сознание, в её машину. Этот человек болел уже 3 недели, успел рассказать медсестре, что сначала терпел, потом умолял, чтобы его забрали в госпиталь, за ним никто не приезжал – и это 2020 год, столица европейского государства! Из последних сил сел в автомобиль и поехал сам в госпиталь. Потерял сознание, врезался в машину медсестры. Медсестра его пересадила к себе, привезла в госпиталь, где работала, он там умер через 4 часа.И вот с утра, на ВВС поднимают чашку кофе – давайте помянем этого безымянного человека. И никому в голову не придет даже спросить – а чего его раньше — то не лечили, все эти 3 недели, чего его раньше не положили больницу, не попытались вылечить? Ему было 60 лет, у него не было сопутствующих заболеваний…Они собственного министра держали дома на парацетамоле, не проверяя даже насыщенность крови кислородом, доведя его до двустороннего воспаления легких. Они здесь — не знают, что делать.Поэтому когда тут выходят хлопать по четвергам – я чего- то не уверена. Мне безумно жалко всех медсестёр и врачей, они рискуют и своей жизнью и жизнью близких, но чему мы хлопаем? Что тебя заберут умереть в госпиталь?Н.С.: Правительство обратилось ко всему населению, чтобы «больше помочь» медработникам: по четвергам в 20:00 открывать окна и хлопать в ладоши. Потом попросили, чтобы родители выдали своим детям кастрюли и ложки, чтобы было больше шума, а значит – больше помощи медикам. Вот видео с прошлой недели:Вас заберут умирать в госпиталь, чтобы просто не множить трупешники дома, и там, в госпитале, тоже не дадут никаких лекарств. В госпитале – если вы старше 60 лет и имеете хоть какое-нибудь хроническое заболевание, которое может служить отягчающим фактором, вам очень назойливо и настойчиво будут подсовывать на подпись документ – что вы согласны, что вас не будут оживлять. Одной женщине 68 лет с астмой 4 (!!!) раза подносили этот документ, она категорически отказывалась и выжила, наверно, только из чувства протеста.Умирают в госпиталях каждый день по тысяче человек, из всех поступающих в госпиталь – так как они поступают уже в совсем критической стадии, когда уже поздно – умирает 90 процентов. Еще тысячи умирают просто дома, также без лечения. Тестируют только тех, кто в последней стадии добрался до госпиталя. В госпиталь принимают только тех, кто уже не жилец.То есть, повторяю, чтобы дошло – в госпиталях — они не лечат, они просто принимают умереть. Давая последний шанс – попробовать подышать на аппарате, может, все- таки организм сам вывезет, но снимают раньше времени. Потому что и в этом нет никакого опыта. Никакого обмена между протоколами.Из наших – уехали абсолютно все олигархи, уехали даже все, кто ненавидел Россию, уехали все, кроме тех, кого сразу арестуют на российской границе.Уехали вообще все и не олигархи тоже.Естественно, многие остались – самые беспечные, смелые и те у кого в Лондоне, или шире – в Англии уже давно здесь дом, вся жизнь, собачки, коты, дети, мужья – англичане…В общем, люди, молитесь на нашу российскую медицину.Сидите дома».Николай Старико