Насыпь нового путепровода у завода Пархоменко начинает разрушаться. Чтобы это остановить нужно ремонтировать старый мост



О том, какие работы необходимо выполнить на объекте и когда они начнутся, журналистам луганской газеты «21 век» рассказал глава администрации Манолис Пилавов.

Сначал немного предыстории самого моста.

Начиная с 2010 года, тема строительства нового путепровода по улице Советской становится «передовой» в луганских СМИ. Наверное, только ленивый чиновник в своем выступлении не говорил о важности для Луганска данного проекта. Но начатая в 2011 году стройка (хотя говорить о необходимости возведения нового моста местные власти начали еще в середине 90-х) так и не закончилась фееричным открытием объекта, которое, кстати, изначально было запланировано на 2013 год.

«События 2014 года не позволили нам завершить начатые ранее восстановительные мероприятия. И стройка была приостановлена», — рассказал глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

И кто знает, сколько бы путепровод еще ждал своей очереди, если бы не ЧП, произошедшее на старом мосту в начале февраля 2015 года: на объекте между остановками «Завод Пархоменко» и «Ул. Чапаева» обвалилась железобетонная пешеходная часть и повисла на опорах моста, угрожая целостности кабелей разных видов коммуникации. Для того чтобы избежать человеческих жертв, движение по мосту было перекрыто, весь транспорт, в том числе и общественный, ходил в объезд, минуя опасный участок. Понимая всю важность для горожан данного сооружения, в марте того же года на недостроенном новом путепроводе стартовали работы.

По словам специалистов, комплекс строительных мероприятий был проведен достаточно серьезный. Это укладка фундамента, восстановление пролетных строений, ограждение, укладка асфальтобетона, укладка плитки, установка бордюров, работы по переносу всех коммуникаций, освещение, а также мероприятия по благоустройству.

Около года понадобилось специалистам, чтобы выполнить основной комплекс работ. И в конце 2016 года в Луганске состоялось значимое для всех горожан событие — открытие первой очереди столичного путепровода, расположенного в районе завода Пархоменко.

Однако старый мост демонтирован не был и, по словам Пилавова, на нем также предполагается проведение комплекса работ. Это будет вторая очередь восстановления.

«Должен напомнить, что техническим заданием было строительство двух путепроводов. На данный момент мы полностью восстановили новый путепровод (первая очередь), а теперь должны приступить к ремонту старого моста (вторая очередь), так как без выполнения второй очереди первая имеет ряд существенных проблем. Это связано прежде всего с тем, что новый путепровод, в отличие от старого, имеет меньшую протяженность воздушного строения и тем самым увеличилась насыпь. И возникает следующая проблема: насыпь, которую мы отсыпали, уплотнили и закрепили на новом путепроводе, должна увязываться со старым. Но из-за того, что этого нет, происходит обрушение той части, которая не примыкает и не соприкасается со старым путепроводом. И это очень серьезная проблема», — рассказал руководитель Манолис Пилавов.

Приступить к проведению работ в рамках второй очереди пока у местной власти нет финансовой возможности. Глава администрации пояснил, что ее стоимость составляет около 500 миллионов рублей.

«В Правительстве ЛНР о проблеме знают, мы неоднократно обращались за помощью, но с учетом ряда причин пока еще деньги не выделяются», — добавил Пилавов.

Но, несмотря на финансовые трудности, сегодня на объекте ведутся работы по укреплению насыпи.

«Планируем, что в следующем году деньги будут выделены, и мы сможем начать проведение всех необходимых работ, которые позволят сохранить уже отремонтированный путепровод и построить новый мост на месте старого», — подытожил Манолис Пилавов. Удобный город - Сегодня, 12:45 1 Глава администрации Луганска Манолис Пилавов заявил, чтобы решить проблему нового путепровода по улице Советской необходимо капитально отремонтировать старый мостО том, какие работы необходимо выполнить на объекте и когда они начнутся, журналистам луганской газеты «21 век» рассказал глава администрации Манолис Пилавов.Сначал немного предыстории самого моста.Начиная с 2010 года, тема строительства нового путепровода по улице Советской становится «передовой» в луганских СМИ. Наверное, только ленивый чиновник в своем выступлении не говорил о важности для Луганска данного проекта. Но начатая в 2011 году стройка (хотя говорить о необходимости возведения нового моста местные власти начали еще в середине 90-х) так и не закончилась фееричным открытием объекта, которое, кстати, изначально было запланировано на 2013 год.«События 2014 года не позволили нам завершить начатые ранее восстановительные мероприятия. И стройка была приостановлена», — рассказал глава администрации Луганска Манолис Пилавов.И кто знает, сколько бы путепровод еще ждал своей очереди, если бы не ЧП, произошедшее на старом мосту в начале февраля 2015 года: на объекте между остановками «Завод Пархоменко» и «Ул. Чапаева» обвалилась железобетонная пешеходная часть и повисла на опорах моста, угрожая целостности кабелей разных видов коммуникации. Для того чтобы избежать человеческих жертв, движение по мосту было перекрыто, весь транспорт, в том числе и общественный, ходил в объезд, минуя опасный участок. Понимая всю важность для горожан данного сооружения, в марте того же года на недостроенном новом путепроводе стартовали работы.По словам специалистов, комплекс строительных мероприятий был проведен достаточно серьезный. Это укладка фундамента, восстановление пролетных строений, ограждение, укладка асфальтобетона, укладка плитки, установка бордюров, работы по переносу всех коммуникаций, освещение, а также мероприятия по благоустройству.Около года понадобилось специалистам, чтобы выполнить основной комплекс работ. И в конце 2016 года в Луганске состоялось значимое для всех горожан событие — открытие первой очереди столичного путепровода, расположенного в районе завода Пархоменко.Однако старый мост демонтирован не был и, по словам Пилавова, на нем также предполагается проведение комплекса работ. Это будет вторая очередь восстановления.«Должен напомнить, что техническим заданием было строительство двух путепроводов. На данный момент мы полностью восстановили новый путепровод (первая очередь), а теперь должны приступить к ремонту старого моста (вторая очередь), так как без выполнения второй очереди первая имеет ряд существенных проблем. Это связано прежде всего с тем, что новый путепровод, в отличие от старого, имеет меньшую протяженность воздушного строения и тем самым увеличилась насыпь. И возникает следующая проблема: насыпь, которую мы отсыпали, уплотнили и закрепили на новом путепроводе, должна увязываться со старым. Но из-за того, что этого нет, происходит обрушение той части, которая не примыкает и не соприкасается со старым путепроводом. И это очень серьезная проблема», — рассказал руководитель Манолис Пилавов.Приступить к проведению работ в рамках второй очереди пока у местной власти нет финансовой возможности. Глава администрации пояснил, что ее стоимость составляет около 500 миллионов рублей.«В Правительстве ЛНР о проблеме знают, мы неоднократно обращались за помощью, но с учетом ряда причин пока еще деньги не выделяются», — добавил Пилавов.Но, несмотря на финансовые трудности, сегодня на объекте ведутся работы по укреплению насыпи.«Планируем, что в следующем году деньги будут выделены, и мы сможем начать проведение всех необходимых работ, которые позволят сохранить уже отремонтированный путепровод и построить новый мост на месте старого», — подытожил Манолис Пилавов. Удобный город - Сегодня, 12:45 1

Метки: {keywords}