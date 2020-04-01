МГБ вводит ограничения на пребывание в пятикилометровой зоне от границы с Россией
Министерство государственной безопасности ввело ограничения на пребывание жителей на территориях, примыкающих к границе с Российской Федерацией.
Об этом сообщили в пресс-службе МГБ.
Особый пограничный режим установлен на полосе местности, непосредственно примыкающей к государственной границе ЛНР с РФ. При этом ширина местности, на которой установлен пограничный режим, не превышает пяти км.
В МГБ отметили, что на местности, на которой установлен пограничный режим, введены некоторые ограничения для граждан:
— въезд в пограничную зону, пребывание граждан, которые постоянно не проживают на этой местности, осуществляется по пропускам, выдаваемым Службой пограничной охраны (СПО) МГБ;
— производство работ в полосе местности с пограничным режимом разрешается при наличии разрешений, выдаваемых СПО;
— введены ограничения на пребывание в 100-метровой полосе местности, непосредственно примыкающей к границе, на берегах водоемов, по которым проходит граница.
«Обращаем внимание граждан, что Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена уголовная и административная ответственность за нарушение правил пограничного режима», — подчеркнули в ведомстве.
По вопросам оформления и выдачи пропусков необходимо обращаться в СПО МГБ по телефонам: +38 (072) 100-39-35, +38 (0642) 59-97-53. Политика - Сегодня, 18:40 77
Об этом сообщили в пресс-службе МГБ.
Особый пограничный режим установлен на полосе местности, непосредственно примыкающей к государственной границе ЛНР с РФ. При этом ширина местности, на которой установлен пограничный режим, не превышает пяти км.
В МГБ отметили, что на местности, на которой установлен пограничный режим, введены некоторые ограничения для граждан:
— въезд в пограничную зону, пребывание граждан, которые постоянно не проживают на этой местности, осуществляется по пропускам, выдаваемым Службой пограничной охраны (СПО) МГБ;
— производство работ в полосе местности с пограничным режимом разрешается при наличии разрешений, выдаваемых СПО;
— введены ограничения на пребывание в 100-метровой полосе местности, непосредственно примыкающей к границе, на берегах водоемов, по которым проходит граница.
«Обращаем внимание граждан, что Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена уголовная и административная ответственность за нарушение правил пограничного режима», — подчеркнули в ведомстве.
По вопросам оформления и выдачи пропусков необходимо обращаться в СПО МГБ по телефонам: +38 (072) 100-39-35, +38 (0642) 59-97-53. Политика - Сегодня, 18:40 77
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