МГБ вводит ограничения на пребывание в пятикилометровой зоне от границы с Россией



Об этом сообщили в пресс-службе МГБ.

Особый пограничный режим установлен на полосе местности, непосредственно примыкающей к государственной границе ЛНР с РФ. При этом ширина местности, на которой установлен пограничный режим, не превышает пяти км.

В МГБ отметили, что на местности, на которой установлен пограничный режим, введены некоторые ограничения для граждан:

— въезд в пограничную зону, пребывание граждан, которые постоянно не проживают на этой местности, осуществляется по пропускам, выдаваемым Службой пограничной охраны (СПО) МГБ;

— производство работ в полосе местности с пограничным режимом разрешается при наличии разрешений, выдаваемых СПО;

— введены ограничения на пребывание в 100-метровой полосе местности, непосредственно примыкающей к границе, на берегах водоемов, по которым проходит граница.

«Обращаем внимание граждан, что Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена уголовная и административная ответственность за нарушение правил пограничного режима», — подчеркнули в ведомстве.

По вопросам оформления и выдачи пропусков необходимо обращаться в СПО МГБ по телефонам: +38 (072) 100-39-35, +38 (0642) 59-97-53. Политика - Сегодня, 18:40 77 Министерство государственной безопасности ввело ограничения на пребывание жителей на территориях, примыкающих к границе с Российской Федерацией.Об этом сообщили в пресс-службе МГБ.Особый пограничный режим установлен на полосе местности, непосредственно примыкающей к государственной границе ЛНР с РФ. При этом ширина местности, на которой установлен пограничный режим, не превышает пяти км.В МГБ отметили, что на местности, на которой установлен пограничный режим, введены некоторые ограничения для граждан:— въезд в пограничную зону, пребывание граждан, которые постоянно не проживают на этой местности, осуществляется по пропускам, выдаваемым Службой пограничной охраны (СПО) МГБ;— производство работ в полосе местности с пограничным режимом разрешается при наличии разрешений, выдаваемых СПО;— введены ограничения на пребывание в 100-метровой полосе местности, непосредственно примыкающей к границе, на берегах водоемов, по которым проходит граница.«Обращаем внимание граждан, что Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена уголовная и административная ответственность за нарушение правил пограничного режима», — подчеркнули в ведомстве.По вопросам оформления и выдачи пропусков необходимо обращаться в СПО МГБ по телефонам:Политика - Сегодня, 18:40 77

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