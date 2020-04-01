Новые случаи коронавируса зафиксированы в основном в Первомайске, несколько в Стаханове и Свердловске



Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.

«Несколько заболевших у нас зафиксированы в Стаханове и Свердловске», — заявила она.

Министр добавила, что в основном новые случаи заболевания фиксируются в Первомайске.

«Это случаи — контактные по предыдущим случаям заболевания. То есть это не новые заболевшие, а контактные по тем людям, которые уже выявлены. Это подтверждает нашу правильную работу по локализации очага инфекции», — пояснила Пащенко.

Она напомнила, что более пяти тысяч человек находятся под наблюдением медиков с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«На обсервации у нас уже гораздо меньше находятся наблюдаемых, потому что в обсервационные условия мы помещали людей, которые прибывали из дальнего зарубежья. На сегодняшний день менее 100 человек находятся в обсервационных отделениях», — добавила министр. Красота и здоровье - Сегодня, 18:25 153 Медики выявили случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Стаханове и Свердловске.Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.«Несколько заболевших у нас зафиксированы в Стаханове и Свердловске», — заявила она.Министр добавила, что в основном новые случаи заболевания фиксируются в Первомайске.«Это случаи — контактные по предыдущим случаям заболевания. То есть это не новые заболевшие, а контактные по тем людям, которые уже выявлены. Это подтверждает нашу правильную работу по локализации очага инфекции», — пояснила Пащенко.Она напомнила, что более пяти тысяч человек находятся под наблюдением медиков с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.«На обсервации у нас уже гораздо меньше находятся наблюдаемых, потому что в обсервационные условия мы помещали людей, которые прибывали из дальнего зарубежья. На сегодняшний день менее 100 человек находятся в обсервационных отделениях», — добавила министр. Красота и здоровье - Сегодня, 18:25 153

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