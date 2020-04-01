ЧСПК отменила ограничения на передвижение людей и транспорта в Антраците и Красном Луче

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве (ЧСПК) ЛНР на состоявшемся сегодня заседании приняла решение о снятии введенных ранее ограничений на передвижение людей и транспорта в Антраците и Красном Луче. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.Ранее ЧСПК при Правительстве ЛНР ввела ограничение на передвижение людей и транспорта в Красном Луче и Антраците, за исключением специализированного, аварийного и транспорта по доставке пищевых продуктов в магазины. Данные меры не касались пригородов Красного Луча и территории Антрацитовского района."Как доложил комиссии главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко, введенный ранее строгий режим самоизоляции граждан и запрет передвижения общественного транспорта в этих городах дали свой положительный эффект, на сегодняшний день очаг инфекции локализован, и эти территории могут вернуться в действующий в Республике режим повышенной готовности", - говорится в сообщении."Обсудив эту ситуацию, ЧСПК приняла единогласное решение: снять ограничения, введенные в Антраците и Красном Луче согласно пункту 1.1. протокола чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики от 4 апреля № 10/2020. Срок – с 23.00 22 апреля", - сообщили в пресс-службе.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти 2,5 млн человек, из них более 169 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 48 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.22 апреля — Луганск