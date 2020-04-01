Скайп-презентация книги "Голоса Донбасса" ирландского автора прошла в ЛуганскИнформЦентре (ФОТО)

Скайп-презентация книги "Голоса Донбасса" (Voices from Donbass) ирландского автора и общественного деятеля Фра Хьюза состоялась в ЛуганскИнформЦентре.Со стороны Республики в мероприятии приняли участие председатель Федерации профсоюзов ЛНР, депутат Народного Совета ЛНР Олег Акимов и заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока. Из Ирландии книгу презентовал её автор.Он рассказал, что книга написана на английском языке, перевод на русский язык ему помог осуществить "друг и соратник по профсоюзному движению" председатель Республиканской организации профсоюза работников инновационных и малых предприятий профсоюзов ЛНР, член президиума Федерации профсоюзов ЛНР Андрей Кочетов."Спасибо за ваше гостеприимство, спасибо за возможность представить эту книгу о моем визите в Республики Донбасса – в ЛНР и ДНР. Целью написания книги для меня стало, чтобы люди стали более осведомлены о событиях в Украине в 2014 году. И эту книгу можно купить в интернете, но в дальнейшем ее можно будет лично приобрести. Сейчас это невозможно, потому что есть ограничения в связи с пандемией (коронавирусной инфекции нового типа)", - сообщил ирландец.Он продемонстрировал издание, на обложке которого изображена роза, сделанная из осколков украинских снарядов, выпущенных по Донецку, и подаренная жителями ДНР в качестве сувенира осенью 2019 года."Я живу в Белфасте – это Северная Ирландия, и наши местные СМИ представляют события на майдане как проевропейское восстание против правительства: что люди на евромайдане хотели вступить в Европу, но правительство было пророссийским и не желало этого делать, потому оно начало подавлять это восстание. Я, конечно, не разбираюсь как историк в теме Украины и Донбасса, однако даже я знаю, что в Украине были выборы, и это были легитимные выборы. Поэтому мне было непонятно, почему люди сначала выбрали одного лидера, после чего начались протесты вместо того, чтобы переизбрать лидера страны?" – рассказал общественник."Я вижу, что протесты на майдане являются антидемократическими и направлены против легитимно избранного правительства. Вслед за событиями 2 мая (2014 года) в Одессе и следуя новостям из альтернативных СМИ, начала появляться информация, что эти "проевропейские силы" (в Украине) – они финансируются (Джорджем) Соросом, США и другими европейскими правительствами для смены режима", - рассказал он, отметив, что печальные события в Одессе были "трагическими звоночками для людей в Донбассе и для людей на Западе", к которым, к сожалению, Европа не прислушалась.Свою исследовательскую работу он начал с посещения Сирии в 2017 году, где уже была развязана война."И я уверен в том, что война в Сирии и война в Донбассе спровоцированы западным империализмом. В Дамаске на конференции профсоюзов я встретил товарища из Луганска – Андрея Кочетова, и он пригласил меня стать наблюдателем на выборах (главы ЛНР и депутатов Народного Совета 11 ноября 2018 года) в Луганске. Таким образом, у меня появилась возможность познакомиться с людьми Луганска и Донецка. Я из первых уст смог услышать истории людей, желания которых не были услышаны (правительством Украины), и они были подвергнуты атакам украинских военных и пронацистских формирований. Когда жители Луганска и Донецка говорили мне, что события на майдане в 2014 году являлись государственным переворотом, который они не поддерживают, я должен был с ними согласиться", - рассказал Хьюз.Он выразил уверенность в том, что "люди должны иметь право противостоять государственным переворотам, которые были навязаны извне, которые являются антидемократическими". Именно поэтому общественник решил поддержать и жителей Республик Донбасса, и сами Республики в их желании строительства нового справедливого общества.Акимов выразил автору книги благодарность за ее издание и выразил уверенность, что сотрудничество Хьюза с ЛНР продолжится."Спасибо за вашу активную гражданскую позицию и за все, что вы сделали – так глубоко исторически проанализировали события, начиная от майдана и заканчивая проведением официальных легитимных выборов в рамках всех международных стандартов, на которых вы имели возможность быть в качестве официального международного наблюдателя, – обратился Акимов. – На новой геополитической карте мира появились две Республики – Луганская и Донецкая, это сегодня факт. И нам очень приятно, что вы понимаете все эти процессы и понимаете, что люди голосовали здесь на референдуме по созданию Республик, стоя в километровых очередях, и этот выбор мы защищали, защищаем и будем защищать дальше!".Сорока подчеркнула, что поддержка Республик Донбасса со стороны жителей Европы является значительной."Вы знаете, кроме тех страшных событий, которые касаются военных действий, самое страшное для нас именно безразличие международного сообщества в отношении тех военных преступлений, которые украинская власть совершает на нашей земле. И тем ценнее были для нас те люди, которые не оставили нас в это тяжелое время и поддерживали все время в самых захватывающих событиях, которые происходили на нашей территории – это и наши выборы, и этапы становления нашей Республики как государства", - сказала замминистра.Она подчеркнула, что вся информация о происходящем в Донбассе, которая публикуется в книгах или средствах массовой информации, "оставляет глубокий след в истории и фиксирует правду о борьбе жителей ЛНР и ДНР за свою свободу".Напомним, Фра Хьюз был иностранным наблюдателем на состоявшихся 11 ноября 2018 года выборах главы ЛНР и депутатов Народного Совета Республики.В октябре 2019 года Хьюз приезжал в ЛНР, чтобы ознакомиться с ситуацией в районе моста у Станицы Луганской.22 апреля — Луганск