В Луганске рассказали почему умер пациент зараженный коронавирусом
Скончавшийся житель, у которого был выявлен коронавирус, умер от сердечно-сосудистой патологии.
Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.
«Умерший был хроническим пациентом, декомпенсированный по сердечно-сосудистой патологии, уже достаточно долго он был лежачий и близился к летальному исходу. Повлиял вирус COVID на его заболевание или нет, сейчас нельзя сказать, так как зафиксирован COVID был в день смерти», — рассказала она.
«Летальный исход у пациента наступил не по причине дыхательной недостаточности (типичной при коронавирусе), он не подключался к искусственной вентиляции легких — это дает основания все-таки заявлять, что пациент умер естественной смертью от сердечно-сосудистой патологии», — пояснила министр. Происшествия - Сегодня, 19:05 342
Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.
«Умерший был хроническим пациентом, декомпенсированный по сердечно-сосудистой патологии, уже достаточно долго он был лежачий и близился к летальному исходу. Повлиял вирус COVID на его заболевание или нет, сейчас нельзя сказать, так как зафиксирован COVID был в день смерти», — рассказала она.
«Летальный исход у пациента наступил не по причине дыхательной недостаточности (типичной при коронавирусе), он не подключался к искусственной вентиляции легких — это дает основания все-таки заявлять, что пациент умер естественной смертью от сердечно-сосудистой патологии», — пояснила министр. Происшествия - Сегодня, 19:05 342
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