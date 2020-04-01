ВСевастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом

« Всего за 22 апреля было зафиксировано 7 случаев. Один утром и во второй половине дня пришли результаты анализов ещё шестерых человек. Теперь у нас 25 человек с подтверждённым диагнозом. Успокаивает только то, что все новые случаи относятся к пациентам больницы имени Даши Севастопольской. Они все находились в больнице №9 под наблюдением. За вчера и сегодня они были переведены в инфекционную больницу»», — отметил Развожаев.

«Когда людей привозят из дома в инфекционную больницу, или они сами приходят. Тогда возникает вопрос о круге контактов. В этой ситуации контакты были отработаны. Но расслабляться нельзя. Инфекция, которая может появиться в Севастополе, это, прежде всего, завозная. Мы принимаем все необходимые меры. Это контроль въезда, приходящего поезда. Посты наши работают достаточно жестко», - подчеркнул Михаил Развожаев.

В Севастополе 22 апреля подтвердился диагноз у 7 человек. Об этом 22 апреля сообщил журналистам и.о. губернатора Михаил Развожаев.По словам врио Губернатора Севастополя, сейчас самое опасное - неожиданные случаи заболевания коронавирусом.