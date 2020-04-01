Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию

«Её можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, за междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах», — цитирует РИА Новости Собянина.

Фото: РИА НовостиМэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума совета по борьбе с COVID-19 предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России, передает RT.Как отметил столичный мэр, он слышит от коллег о том, что «систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы».По его словам, это позволит не рубить эти связи, а настраивать систему так, чтобы было видно, что «за поток, в каком объёме, кто перемещается».В Москве с 15 апреля действует режим пропусков для передвижения. С 22 апреля в столице заработала автоматизированная система контроля пропусков на транспорте. Как заявляли в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, пропуска, которые не прошли проверку, аннулируются. По словам Собянина, ограничительные меры, введённые в столице из-за COVID-19, достаточны на данном этапе.