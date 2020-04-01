Синоптики прогнозируют 23 апреля в ЛНР до 15 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 23 апреля будет колебаться от минус 5 градусов ночью до 15 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 22 апреля до 21.00 23 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до минус 5, днем плюс 10-15 градусов", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 1-3 градуса, днем – 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 1-3 градуса ниже нуля ночью и 11-13 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1-3 градусов ниже нуля ночью до 12-14 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 23 апреля метеорологи отмечали в 2009 году – минус 7,3 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1950 году и составляла плюс 27,8 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 23 апреля – 04.43, время захода – 20.02. Продолжительность светового дня составит 15 часов 19 минут.

По предварительному прогнозу, ночью 24 и 25 апреля осадков не ожидается, в дневные часы пройдет небольшой дождь; температура воздуха существенно не изменится.

22 апреля — Луганск