"И теоретически, и практически это возможно. Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в минском комплексе мер", - заявил Песков.

Фото: РИА НовостиПрезидент Украины Владимир Зеленский теоретически и практически может завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока, нужно выполнить минские договорённости, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.