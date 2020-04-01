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Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе

root Вчера, 21:1534Новости
Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский теоретически и практически может завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока, нужно выполнить минские договорённости, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.
"И теоретически, и практически это возможно. Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в минском комплексе мер", - заявил Песков.

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