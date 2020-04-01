Разведка США не нашла доказательств искусственного происхождения коронавируса

«На данном этапе нет свидетельств того, что он генетически спроектирован или иным образом подвергался воздействию», – сообщила Маккарти, добавив, что ученые со всего мира исследовали коронавирус и его генетическую последовательность, передает ТАСС.

«Мы не знаем этого и того, откуда точно он (коронавирус – прим. ред) начался. В этом главная проблема и состоит», – ответил Помпео. «Когда мы попытались сделать это, китайцы отказали нам в доступе не только в лабораторию, но и всюду, где мы могли бы найти первоисточник этого вируса», – заявил госсекретарь.

Бюро разведки и исследований (INR) Госдепартамента США не располагает доказательствами искусственного происхождения коронавируса нового типа, сообщила помощник госсекретаря США Эллен Маккарти, возглавляющая INR.Кроме того, по словам главы Бюро разведки и исследований Госдепа, у американской стороны нет сведений о том, где находится «нулевой пациент» и откуда пошло распространение COVID-19. «Мы не знаем этого сейчас, возможно, мы никогда не узнаем», – допустила она.С аналогичным заявлением выступил и госсекретарь США Майкл Помпео. В эфире телеканала Fox News он сообщил, что США не обладают доказательствами искусственного происхождения коронавируса нового типа.Как сообщал ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко, большинство ученых считают, что новый коронавирус имеет естественное происхождение, повода сомневаться в этом нет.В Кремле отмечали, что все утверждения об искусственном происхождении COVID-19 бездоказательны, пока нет достаточной информации, чтобы делать какие-то выводы.Ольга Никитина