ООН назвала годовой ущерб туристической отрасли

«Это может привести к сокращению доходов от туризма на 500 млрд долларов и к потере миллионов рабочих мест», – передает ТАСС слова Пололикашвили.

«Последствия кризиса все еще можно смягчить, в случае если правительства предпримут твердые и решительные действия по защите рабочих мест в туристском секторе и приданию нашему сектору приоритетного значения в усилиях по восстановлению экономики. По данным нашего исследования, с начала пандемии 96% стран ввели полные или частичные ограничения на путешествия», – добавил он.

«Одновременно мы также должны признать, что пандемия COVID-19 нанесет урон малому бизнесу. В туристском секторе 80% компаний – это малые и средние предприятия», – сказал Пололикашвили.

«Это ставит под угрозу средства к существованию отдельных лиц и их семей. Оказание помощи туризму в том, чтобы вновь вернуться к росту, - это задача нашей экономики, оно будет иметь более обширный эффект, благоприятно скажется на целых общинах и обществах, защитит средства к существованию и преобразует жизни», – добавил генсек.



«Страны, экономический рост которых сильно зависит от туризма, неизбежно пострадают от последствий пандемии COVID-19, – подчеркнул он. – Поэтому Азиатско-Тихоокеанский регион как регион мира, скорее всего, наиболее сильно пострадает от резкого сокращения числа туристов, и это в свою очередь может негативно сказаться на устойчивом развитии всего региона».

«Мы стали свидетелями большого количества примеров международной солидарности [в ходе пандемии], это проявилось и в туризме не в меньшей степени. Пришло время для того, чтобы правительства и международные организации приняли конкретные меры для защиты рабочих мест в туризме, защиты средств к существованию, например, через налоговую и регулятивную реформу или через обеспечение ликвидности предприятий». Пололикашвили также призвал «открыто признать туризм как ключевой фактор в восстановлении экономики и устойчивом развитии, придав сектору приоритетное значение в национальных и международных планах действий», – добавил глава организации.

«Несомненно, число туристов значительно снизится по сравнению с показателями предыдущих лет. Как только ситуация станет безопасной, необходимо будет с должной ответственностью снять ограничения на путешествия, чтобы сообщества вновь смогли ощутить многочисленные выгоды, которые приносит туризм», – сказал Пололикашвили.

«Наша кампания в социальных сетях, призывающая жителей всего мира сейчас сидеть дома, чтобы сделать возможным #ПутешествиеЗавтра, произвела резонанс во всем мире, что показало решимость людей вновь начать путешествовать, как только это станет безопасным», - заявил генсек организации Пололикашвили.

Доходы от туризма в мире в этом году могут сократиться на 500 млрд долларов из-за пандемии коронавируса, заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили.По его словам, «кризис, связанный с пандемией COVID-19, резко и неожиданно остановил» тенденцию стабильного роста числа иностранных туристов в мире. Если в 2019 году количество путешественников достигало 1,5 млрд, то, как уточнил глава организации, в 2020 году этот показатель «может сократиться на 30%».По его словам, Азиатско-Тихоокеанский регион, вероятнее всего, сильнее других регионов пострадает от резкого сокращения числа туристов.По словам генсека, пока сложно предсказать, какие последствия будет иметь пандемия для туризма в предстоящий летний сезон.Он напомнил, что «в прошлом туризм уже доказал свою жизнестойкость». По его мнению, сектор «хорошо подготовлен к тому, чтобы вернуться к росту».Число инфицированных новым коронавирусом возросло за последние сутки в мире почти на 74 тыс. – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день.