Cамовыгорание и самовымирание

Все началось с легендарного пня в Чернобыльской зоне отчуждения. Он регулярно упоминается во всех сводках МинЧС, а теперь перешел в отчеты мобильных групп аэроразведки Национальной гвардии, которые с помощью «высокотехнологических дронов» ищут диверсионные группы поджигателей лесов в Чернобыле и в Житомирской области. Министр внутренних дел Арсен Аваков лично отчитывается о результатах дрон-разведки в «Фейсбуке». Пишет, что выявлены «группы сталкеров» и почему-то «диггеров».Ну со сталкерами все понятно. Дети Зоны, что с них взять. Любят они творчество братьев Стругацких, хотя, скорее всего, ни разу не читали «Пикник на обочине». Просто резались в «S.T.A.L.K.E.R» и прониклись реалистичной графикой: мутанты, артефакты, бандюки в кожаных куртках («Колян, я маслину поймал!»), группировки «Долг», «Свобода», «Монолит», поиск винторезов и боеприпасов. Сам зависал на этой игрушке в далекие олдскульные времена, когда будущие руководители нации только-только учились правильно сосать грантовую помощь USAID. Выросло целое поколение, для которого Чернобыльская зона – это та самая Зона из бродилки-стрелялки. Поэтому да. Шастают сталкеры в Припять. Но вот что в Зоне делают диггеры, о которых торжественно отрапортовал Аваков?Они же специализируются исключительно на подземных коммуникациях. Ищут секретные ветки метро, библиотеку Ивана Грозного (того самого, который, по версии украинских историков, подло развязал «Ливанскую войну»), клады и прочие материальные ценности. Предположим, кое-какие подземные коммуникации в Зоне есть. Ну не просто же так дерьмо попадает в речку Припять. Однако как в канализацию залетел «высокотехнологический дрон» министра внутренних дел?! Загадка. И таких загадок Зона таит в себе много.Но вернемся к пню. По моим прикидкам он начал контролируемо тлеть 30 марта. 4 апреля полыхало так, что власти в лице того же МинЧС были вынуждены сообщить о «возникновении отдельных очагов пожаров в зоне отчуждения». Радиоактивный фон, естественно, в норме, никакой угрозы для хранилища ядерных отходов и собственно для «саркофага» нет и быть не может. Просто все горит.Это типичная реакция украинской власти на приближающийся писец, независимо от его характеристик. Лет пять назад под Киевом загорелась Васильковская нефтебаза. Пол-Киева затянуло дымом, но МинЧС успокоило: ситуация контролируемая, на месте работают пожарные и специалисты министерства. После недели пожара на базе в ежедневные сводки добавились классические формулировки борьбы: «пожар ликвидируется методом контролируемого самовыгорания». То есть спасатели как бы дают понять – пока все не сгорит, дела не будет. На вторую неделю пожара на нефтебазе спичрайтеры Министерства по чрезвычайным ситуациям, возглавляемого «великим» Зоряном Шкиряком (личный протеже Авакова, который показательно арестовал предыдущее руководство МинЧС прямо на заседании Кабмина), родили гениальную формулировку – «контролируемые взрывы». Просто стали взрываться горящие емкости с нефтепродуктами, и надо было как-то выкручиваться. Выкрутились. За три недели пожар был потушен методом полного самовыгорания.Перед Пасхой Киев накрыла пыльная буря с гарью. Столица погрузилась в полный мрак, заняла первое место среди всех городов мира по уровню загрязнения, и все вспомнили о тлеющем пне. Ну когда, по сообщениям МинЧС, «очаг локализован, тлеют пни и лесная подстилка». Ну ни хера себе локализован, если все стекла в доме копотью покрыты. Начались срач в каментах и поездки волонтеров к «очагам возгорания».Первая волна украинских волонтеров состоит, как правило, из истеричных телок с накачанными силиконом губами с пабликами в «Фейсбуке» и «Инстаграмме». Поверьте мне на слово. Проверено. И в этот раз на место возгорания легендарного пня отправилась некая сотрудница телеканала Пинчука Лилия Багирова. По ходу выяснилось, что горит почти вся Житомирская область вместе с селами и местными жителями. Обошлось без жертв, но сорок пять домов сгорели совсем. Багирова бьется в истерике: где самолеты, вертолеты и космические пушки с водой? А все в один голос: «Ситуация контролируемая, принимаются меры». Меры действительно принимаются. Рада на чрезвычайной сессии приняла закон о повышении штрафов за поджог лесов. Раз в двадцать. Президент Зеленский подписал, а буквально на следующий день в «Ю-тюбе» появился красивый ролик из Зоны. Сгорело все! Просто тупо пустошь. Но пень продолжает дымиться.Волонтерка и активистка Багирова провела встречу с известным ресторатором Николаем Тищенко. Это «смотрящий» главы офиса Андрея Ермака за Киевом. Его готовят в качестве преемника Виталика Кличко, поскольку Коля достаточно туп и может составить конкуренцию Виталику. Зачем она встречалась с Тищенко? Никто не знает. Но по итогу появилось видео истерики Багировой, которая со слезами на глазах рассказывала, что ничего для погорельцев не делается, шишки с горящей сосны летят на пятьсот метров, а тушить пожар приехало две пожарки без воды. А Тищенко говорит, что все под контролем. Обычная история. Ну сгорело все, зачем же так нервничать? Однако появилась реакция Николая, который назвал волонтерку «агентом Кремля» и «Путинской подстилкой». Дискуссия вышла на новый уровень. Даже не знаю, за какую команду болеть.Тем временем пень продолжает тлеть, поскольку выгорело около семи тысяч гектаров леса. Арсен Аваков взял ситуацию под контроль с помощью дронов и теперь выполняет функции главного по пожарам. Борется с сухостоем, выискивая диггеров. Типичная для Украины картина.Аналогичным образом Офис президента, Кабинет министров во главе с ахметовским менеджером Шмыгалем борется с эпидемией коронавируса. Используется испытанный на пожарах и взрывах на артиллерийских складах метод: самовыгорание и самоуничтожение. В данном случае – самовымирание.Только он слегка модернизирован с учетом текущей геополитической ситуации. Сначала всех запугали, чтобы сидели тихо на карантине, а потом стали давать «сводки». Ситуация, понятное дело, находится под контролем офиса Зеленского. Заболеваемость растет, но пик еще не пройден. Возможно, придется смягчить карантин для «запуска экономики». Поэтому разрешат посещать музеи, «Зал УПА» и библиотеки. Народ, естественно, волнуется: а что с планетариями?! Можно будет посещать или так и не доведется полюбоваться Туманностью Андромеды?Совещания в Офисе президента и заседания Кабмина – это показательные выступления «95-го Квартала» в лице чиновников. Все тянут в разные стороны. Налицо хаотичная, бессистемная работа власти. Сначала они устроили цирк с конями и аваковским спецназом в Новых Санжарах. Шоу с обсервацией эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев наглядно продемонстрировало организаторские способности и стратегическое мышление Зеленского и Ко. В смысле продемонстрировало, что их нет. Слабоумие и отвага. Подавление восстания «титушек», нанятых ФСБ для провокаций. Добровольное самозаточение в санаторий с «уханьцами» министра здравоохранения Скалецкой, которую уволили сразу после окончания обсервации. Назначение нового министра здравоохранения Ильи Емца с последующим увольнением через пару недель. Лихорадочная эвакуация украинцев из Италии и других эпицентров эпидемии. Массовое возвращение заробитчан без всякой обсервации. Почти четверть миллиона человек. Мифические самолеты с тестами и масками из Китая. Никто не понимает, сколько надо сделать тестов, чтобы определить масштаб эпидемии. Местные власти опытным путем установили: чем больше делаешь тестов, тем больше количество зараженных коронавирусом. Это всех так напугало, что стали бояться проводить исследования. Мэр Днепра Боря Филатов двинулся умом: роет могилы, грозит расстрелять собак и вообще ведет себя неадекватно. А не надо закусывать водку кокаином, не надо.Процесс явно вышел не только из-под контроля, но и за рамки рационального. Офис президента чисто интуитивно определяет сроки окончания карантина. Держать людей взаперти долго опасно. Могут начаться бунты и массовые выступления свежеиспеченных безработных. Деньги у людей реально заканчиваются. Что делать? Они предлагают ждать, пока все уляжется. Когда повымирают «группы риска» и можно будет выйти на «плато уровня заболеваний». Это и есть «стратегия Зеленского». Есть ли альтернатива? Да. Глава политсовета «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук предлагает использовать опыт Австрии. Офис президента не подозревает о существовании австрийской модели (как и любых других), поскольку занят «отражением информационной атаки ФСБ с целью посеять панику». А никто уже не паникует. Поздно. Процесс самовымирания запущен.Так вот, в Австрии помимо массового тестирования, проводились репрезентативные замеры уровня инфицированности жителей с помощью репрезентативных выборок. Это чисто социологический метод. Для закрытых исследований существуют достаточно точные выборки (пенсионеры, молодежь и т.д.), которые показывают реальные результаты. Вот с их помощью можно проводить тестирование, чтобы узнать истинные масштабы эпидемии. По словам Медведчука, Австрия уже провела ПЦР-тестирование репрезентативной выборки из 1544 австрийцев, отобранных по всей стране, и получила точную картину происходящего. Это позволило им контролировать ситуацию и выработать алгоритм выхода из карантина. И канцлер Курц уже назвал точные сроки – Австрия начинает отменять ограничения с 15 мая. К слову, денег из бюджета Украины не понадобится, профинансировать предложил за свой счет сам Медведчук. Вопрос в другом: готов ли Офис президента отказаться от использования метода самовымирания нации в качестве основы для принятия решений?Александр Зубченко