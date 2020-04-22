Донбасс. Оперативная лента военных событий 23.04.2020

«В результате обстрела повреждено остекление школы по адресу: ул. Ленина, 171», – сказано в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 22.04.202009:45Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК).В СЦКК уточнили, что обстрел произошел накануне вечером, в 18:50, применялось снайперское оружие и РПГ. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет, более подробная информация уточняется09:00В период проведения Минской встречи вооруженные силы Украины целенаправленно обстреливают территорию Луганской Народной Республики, в результате чего страдают мирные жители. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР."Каратели выбирают своей целью исключительно жилые районы населенных пунктов Республики, понимая, что большинство жителей находится в своих домах с целью самоизоляции и недопущения распространения коронавирусной инфекции.Сегодня ВСУ обстреляли н.п. БЕРЕЗОВСКОЕ с позиций 93 бригады, расположенных в районе н.п. ОРЕХОВО. В ходе обстрела украинские боевики выпустили по населенному пункту БЕРЕЗОВСКОЕ ДЕВЯТЬ мин калибра 120 миллиметров, а также ТРИДЦАТЬ снарядов из вооружения БМП-2.В результате обстрела повреждения получил легковой автомобиль "Таврия" и дом по адресу ул. Школьная, 30.Факт обстрела задокументирован, материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93 бригады БРЫЖИНСКОГО и подчиненных ему военнослужащих.В очередной раз, военно-политическое руководство Украины показало свое бездействие и неспособность обуздать неуправляемое вооруженное сборище. Призываем международные наблюдательные и правозащитные организации принудить Украинские вооружённые формирования прекратить террор в отношении мирных граждан Донбасса", - говорится в заявлении оборонного ведомства Республики.