Донбасс. Оперативная лента военных событий 23.04.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
Внимание! Некоторые материалы могут содержать информацию, предназначенную только для лиц старше 18 лет.
Оказать помощь защитникам Донбасса в борьбе с укрокарателями:
1. Карта Сбербанка 4276380053782368
2. Яндекс-кошелек 410012273300268
3. На номер телефона МТС(не Киви) +79780454589
Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass
Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass
вЃЈвЃЈ
- Лента военных событий в Новороссии за 22.04.2020
09:45 Здание школы получило повреждение в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Александровка к западу от Донецка
Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК).
«В результате обстрела повреждено остекление школы по адресу: ул. Ленина, 171», – сказано в сообщении.
В СЦКК уточнили, что обстрел произошел накануне вечером, в 18:50, применялось снайперское оружие и РПГ. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет, более подробная информация уточняется
09:00 Заявление официального представителя НМ ЛНР по факту обстрела ВСУ н.п. Березовское
В период проведения Минской встречи вооруженные силы Украины целенаправленно обстреливают территорию Луганской Народной Республики, в результате чего страдают мирные жители. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР.
"Каратели выбирают своей целью исключительно жилые районы населенных пунктов Республики, понимая, что большинство жителей находится в своих домах с целью самоизоляции и недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Сегодня ВСУ обстреляли н.п. БЕРЕЗОВСКОЕ с позиций 93 бригады, расположенных в районе н.п. ОРЕХОВО. В ходе обстрела украинские боевики выпустили по населенному пункту БЕРЕЗОВСКОЕ ДЕВЯТЬ мин калибра 120 миллиметров, а также ТРИДЦАТЬ снарядов из вооружения БМП-2.
В результате обстрела повреждения получил легковой автомобиль "Таврия" и дом по адресу ул. Школьная, 30.
Факт обстрела задокументирован, материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93 бригады БРЫЖИНСКОГО и подчиненных ему военнослужащих.
В очередной раз, военно-политическое руководство Украины показало свое бездействие и неспособность обуздать неуправляемое вооруженное сборище. Призываем международные наблюдательные и правозащитные организации принудить Украинские вооружённые формирования прекратить террор в отношении мирных граждан Донбасса", - говорится в заявлении оборонного ведомства Республики.
Метки: {keywords}