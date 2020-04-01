Вернувшиеся в Луганск, в результате обмена удерживаемых лиц, прошли тест на коронавирус



Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.

«На сегодняшний момент четверо лиц, освобожденных из украинского плена, находятся в условиях стационара. Взяты первично анализы на предмет зараженности COVID-инфекции — они отрицательные», — сказала она.

«В течение 14 дней будем наблюдать за этими людьми. Через 14 дней повторно возьмем анализы, и, в случае отрицательных результатов, будем переводить этих людей в учреждения здравоохранения для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи», — добавила министр. Красота и здоровье - Сегодня, 10:00 50 Первичные анализы показали отсутствие коронавирусной инфекции у вернувшихся в Луганск из Киева в ходе обмена удерживавшихся лиц, состоявшегося 16 апреля.Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.«На сегодняшний момент четверо лиц, освобожденных из украинского плена, находятся в условиях стационара. Взяты первично анализы на предмет зараженности COVID-инфекции — они отрицательные», — сказала она.«В течение 14 дней будем наблюдать за этими людьми. Через 14 дней повторно возьмем анализы, и, в случае отрицательных результатов, будем переводить этих людей в учреждения здравоохранения для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи», — добавила министр. Красота и здоровье - Сегодня, 10:00 50

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