В Луганске сегодня без осадков, переменная облачность, тепло



Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии .

«23 апреля на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем плюс 10-15 градусов», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске днем температура воздуха ожидается 11-13 градусов выше нуля.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 12-14 градусов тепла. Погода в Луганске - Сегодня, 09:54 5 Температура воздуха в Луганске 23 апреля днем будет колебаться от 13 до 15 градусов тепла.Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии .«23 апреля на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем плюс 10-15 градусов», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 13-15 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске днем температура воздуха ожидается 11-13 градусов выше нуля.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 12-14 градусов тепла. Погода в Луганске - Сегодня, 09:54 5

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