Налогоплательщики Луганской области заплатили 50 миллионов за пользования недрами
За пользование недрами налогоплательщики Луганщины уплатили почти 50 млн гривен.
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Главное управление ГНС в Луганской области.
Так, в ГНС в Луганщины отметили, что в январе — марте 2020 году в сводный бюджет Украины поступило 49,4 млн грн рентной платы за пользование недрами.
В ведомстве также отметили, что за это время в бюджеты всех уровней перечислено рентной платы:
за специальное использование воды — 5,4 млн гривен;
за специальное использование лесных ресурсов — 1,4 млн гривен;
за пользование радиочастотным ресурсом Украины — 68,6 тыс. гривен.
Новости Региона - Сегодня, 10:32 20
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Главное управление ГНС в Луганской области.
Так, в ГНС в Луганщины отметили, что в январе — марте 2020 году в сводный бюджет Украины поступило 49,4 млн грн рентной платы за пользование недрами.
В ведомстве также отметили, что за это время в бюджеты всех уровней перечислено рентной платы:
за специальное использование воды — 5,4 млн гривен;
за специальное использование лесных ресурсов — 1,4 млн гривен;
за пользование радиочастотным ресурсом Украины — 68,6 тыс. гривен.
Новости Региона - Сегодня, 10:32 20
Метки: {keywords}