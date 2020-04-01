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Налогоплательщики Луганской области заплатили 50 миллионов за пользования недрами

bot Сегодня, 10:450Новости
Налогоплательщики Луганской области заплатили 50 миллионов за пользования недрами
За пользование недрами налогоплательщики Луганщины уплатили почти 50 млн гривен.
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Главное управление ГНС в Луганской области.
Так, в ГНС в Луганщины отметили, что в январе — марте 2020 году в сводный бюджет Украины поступило 49,4 млн грн рентной платы за пользование недрами.
В ведомстве также отметили, что за это время в бюджеты всех уровней перечислено рентной платы:
за специальное использование воды — 5,4 млн гривен;
за специальное использование лесных ресурсов — 1,4 млн гривен;
за пользование радиочастотным ресурсом Украины — 68,6 тыс. гривен.
Новости Региона - Сегодня, 10:32 20

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