"Лугансквода" с начала года устранила 15 утечек на сетях в прифронтовом Золотом-5

Специалисты государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода" с начала года устранили 15 утечек на водопроводных сетях прифронтового Золотого-5. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Там рассказали, что проведение ремонтных работ в районе Золотого возможно только при согласовании режима прекращения огня и в присутствии наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"За период с января по апрель текущего года было устранено 15 утечек на водопроводных сетях поселка, восемь засоров канализационной сети, а также выполнена замена наиболее аварийных участков водопроводных линий общей протяженностью 189 погонных метров", - сообщили в пресс-службе.

В "Луганскводе" также отметили, что специалисты предприятия ежедневно, кроме выходных дней, доставляют воду в районы Золотого-5, где отсутствует централизованное водоснабжение. Ежемесячный подвоз воды в среднем составляет около 300-350 кубических метров.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что для восстановления водоснабжения Золотого-5, которое было прекращено в результате боевых действий, в 2018 году было начато строительство пластикового трубопровода диаметром 160 мм протяженностью 2,8 км с подключением к двум магистральным водоводам диаметром 1 200 мм.

"К выполнению данных работ были привлечены десятки единиц специализированной техники и большинство специалистов всех подразделений "Луганскводы". На протяжении двух месяцев, находясь под непрекращающимися артобстрелами, специалисты нашего предприятия реализовывали проект строительства нового водовода. Порою приходилось пережидать обстрел в укрытиях и после затихания огня вновь приступать к поставленным целям. Проект завершен — частичное водоснабжение поселка, в том числе и важных социальных объектов, восстановлено", - рассказали на предприятии.

23 апреля — Луганск