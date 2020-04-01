В Антраците и Красном Луче с 24 апреля начнут работать отделения Госбанка



Об этом сообщает пресс-служба Госбанка.

«В связи со снятием введенных ранее чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией при Правительстве ЛНР ограничений на передвижение людей и транспорта в Антраците и Красном Луче, в этих населенных пунктах с 24 апреля 2020 года будут работать все отделения банка», — говорится в сообщении.

Ранее чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия отменила ограничения на передвижение людей и транспорта в Антраците и Красном Луче. Удобный город - Сегодня, 17:16 51 Государственный банк с 24 апреля отроет все отделения в Антраците и Красном Луче, которые ранее приостановили работу из-за введенных ограничений с целью недопущения распространения коронавируса.Об этом сообщает пресс-служба Госбанка.«В связи со снятием введенных ранее чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией при Правительстве ЛНР ограничений на передвижение людей и транспорта в Антраците и Красном Луче, в этих населенных пунктах с 24 апреля 2020 года будут работать все отделения банка», — говорится в сообщении.Ранее чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия отменила ограничения на передвижение людей и транспорта в Антраците и Красном Луче. Удобный город - Сегодня, 17:16 51

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