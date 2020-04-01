Известный художник к юбилею Победы передал в дар луганскому музею коллекцию своих работ (ФОТО)

Известный на Луганщине художник Василий Барабаш к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне передал в дар Луганскому художественному музею (ЛХМ) коллекцию своих графических работ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на учреждение культуры."В фондах Луганского художественного музея хранится огромное собрание произведений изобразительного искусства, посвященных подвигам наших отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны. Среди них одно из центральных мест занимает цикл плакатов "Молодая гвардия", выполненных Василием Барабашем к 40-летию Победы в 1985 году", – говорится в сообщении."Хотя художник сейчас живет не на Луганщине, он не забывает о своей Родине, пытается помочь своим землякам. В ознаменование 75-летия со Дня Победы Барабаш безвозмездно передал в дар музею большую коллекцию своих графических работ", – рассказали в ЛХМ.В учреждении культуры добавили, что благодаря помощи меценатов собрание музея на сегодняшний день насчитывает более 10 тыс. экспонатов."Благодаря таким, как Василий Кириллович, меценатам, собрание Луганского художественного музея представляет собой почти всю историю мирового искусства в миниатюре", – отметили в ЛХМ.Напомним, ранее Луганский художественный музей приглашал всех желающих посетить виртуальные экскурсии в рамках инициированного им проекта "Сидим дома".Министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров сообщал, что музеи Республики из-за угрозы распространения коронавируса нового типа проведут ранее запланированные выставки, посвященные 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в онлайн-режиме.23 апреля — Луганск