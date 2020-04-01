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МЧС ЛНР продлило действие высшего класса пожарной опасности до 26 апреля

root Сегодня, 18:300Новости
МЧС ЛНР продлило действие высшего класса пожарной опасности до 26 апреля
Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР объявил о сохранении местами в Республике самого высокого, пятого, класса пожарной опасности до 26 апреля.
"В период с 24 апреля по 26 апреля местами по территории ЛНР сохранится чрезвычайная пожароопасность – 5 класс", - предупреждают синоптики.
Пятый класс пожарной опасности был объявлен метеорологами с 19 апреля, затем продлевался до 24 апреля.
Напомним, что пожароопасность – это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.
Существует пять классов пожарной опасности:
1-й класс – очень малая пожарная опасность,
2-й класс – малая пожарная опасность,
3-й класс – средняя пожарная опасность,
4-й класс – высокая пожарная опасность,
5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.
МЧС обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.
23 апреля — Луганск

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