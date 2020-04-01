Украина готовит провокацию против Донбасса, пытаясь скрыть небоевые потери

Вооруженные силы Украины готовят крупную провокацию, направленную на сокрытие своих небоевых потерь. Они пытаются выдать их за жертв вымышленных обстрелов со стороны Армии ДНР.Об этом говорится в экстренном заявлении Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.Военная разведка Республики сообщила, что накануне ночью боец В. И. Недосеков, несущий службу в 128-й бригаде, базирующейся в населенном пункте Новоигнатовка, открыл огонь по трем своим сослуживцам. Причиной происшествия стала межнациональная рознь. В результате один из них получил смертельное ранение в голову. Два других бойца были ранены в брюшную полость и в ноги.Когда командир бригады Гончарук сообщил о произошедшем случае в штаб оперативно-тактической группировки ВСУ «Восток», там решили представить эти небоевые потери как боевые. Для этого командующий ОТГ Соколов решил пригласить на место происшествия представителей пресс-центра ОТГ «Восток» и съемочные группы двух украинских телеканалов. Им представят случившееся как несуществующий обстрел позиций со стороны ДНР. Сейчас журналисты уже выдвинулись в расположение части из пресс-центра в Волновахе.Командование Народной милиции ДНР предполагает, что во время съемки украинские военные