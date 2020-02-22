Декоммунизаторы дождались спасительный груз от коммунистов

Ан-225 "Мрия" доставил на Украину медицинский груз из Китая, который по объему претендует на Книгу рекордов Гиннеса. Самолет встречал лично президент Украины Владимир Зеленский."Мрия" доставила в Украину 12 миллионов масок, 260 тысяч защитных очков и 100 тысяч защитных костюмов. Об этом заявил Зеленский.Так декоммунизаторы встречают груз, изготовленный в коммунистическом Китае и доставленный на самолёте, разработанном и построенном коммунистами в СССР и в их головах до сих пор наполненных русофобией и надеждой на еврошару не возникает вопрос о правильности, сделанного ими выбора. Ну, что же подождём ещё.