Москва вернула Киеву две ноты по Крыму
Министерство иностранных дел вернуло украинской стороне две ноты по Крыму, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«На текущей неделе Министерство иностранных дел РФ вернуло МИД Украины две ноты. В первой Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму. Во второй потребовал отчета о мерах, принимаемых Россией в борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе», – пояснила дипломат, передает ТАСС.
В январе МИД также вернул украинской стороне ноту, направленную в связи с посещением полуострова президентом Владимиром Путиным.
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