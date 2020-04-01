Фермер в поле под Перевальском наткнулся на 10 артиллерийских снарядов и гранату



Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение на линию 101 о найденных боеприпасах, оставшихся после активных боевых действий в 2014 году, поступило от агрария, арендующего сельскохозземли.

«После обращения на место выехали сотрудники инженерно-саперного подразделения МЧС ЛНР. Они осмотрели сельскохозяйственное поле на наличие взрывоопасных предметов и вывезли найденные фермером неразорвавшиеся боеприпасы. Это артиллерийские снаряды — 10 штук калибра 100, 122 и 125 мм — и противотанковая граната», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что опасная находка представляла реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников фермерского хозяйства.

«Все выявленные боеприпасы были доставлены к месту санкционированного уничтожения», — уточнили в МЧС, отметив, что работы по обследованию полей в Перевальском районе продолжаются.

Происшествия - Сегодня, 18:45 44 Сотрудники инженерно-саперного подразделения обезвредили 10 крупнокалиберных артиллерийских снарядов и противотанковую гранату, которые обнаружил фермер на одном из полей в Перевальском районе.Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.Сообщение на линию 101 о найденных боеприпасах, оставшихся после активных боевых действий в 2014 году, поступило от агрария, арендующего сельскохозземли.«После обращения на место выехали сотрудники инженерно-саперного подразделения МЧС ЛНР. Они осмотрели сельскохозяйственное поле на наличие взрывоопасных предметов и вывезли найденные фермером неразорвавшиеся боеприпасы. Это артиллерийские снаряды — 10 штук калибра 100, 122 и 125 мм — и противотанковая граната», — сообщили в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что опасная находка представляла реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников фермерского хозяйства.«Все выявленные боеприпасы были доставлены к месту санкционированного уничтожения», — уточнили в МЧС, отметив, что работы по обследованию полей в Перевальском районе продолжаются. Происшествия - Сегодня, 18:45 44

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