На территории ЛНР с 26 апреля введен запрет на передвижение междугороднего общественного транспорта и такси
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия с целью недопущения распространения коронавируса ввела запрет на передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе такси, с 23.00 26 апреля.
Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.
«С целью недопущения распространения COVID-19 на территории Республики чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ввела временный запрет на передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе такси, с 23.00 26 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
«Введенные ограничения на передвижение жителей и транспорта не касаются пригородных маршрутов», — добавили в пресс-службе.
Ранее ЧСПК с целью недопущения распространения коронавируса ввела ограничение на передвижение жителей и транспорта в Алчевске, Брянке, Перевальске, Свердловске, Стаханове. Красота и здоровье - Сегодня, 18:16 305
Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.
«С целью недопущения распространения COVID-19 на территории Республики чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ввела временный запрет на передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе такси, с 23.00 26 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
«Введенные ограничения на передвижение жителей и транспорта не касаются пригородных маршрутов», — добавили в пресс-службе.
Ранее ЧСПК с целью недопущения распространения коронавируса ввела ограничение на передвижение жителей и транспорта в Алчевске, Брянке, Перевальске, Свердловске, Стаханове. Красота и здоровье - Сегодня, 18:16 305
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