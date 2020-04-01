На территории ЛНР с 26 апреля введен запрет на передвижение междугороднего общественного транспорта и такси



Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

«С целью недопущения распространения COVID-19 на территории Республики чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ввела временный запрет на передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе такси, с 23.00 26 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

«Введенные ограничения на передвижение жителей и транспорта не касаются пригородных маршрутов», — добавили в пресс-службе.

Ранее ЧСПК с целью недопущения распространения коронавируса ввела ограничение на передвижение жителей и транспорта в Алчевске, Брянке, Перевальске, Свердловске, Стаханове. Красота и здоровье - Сегодня, 18:16 305 Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия с целью недопущения распространения коронавируса ввела запрет на передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе такси, с 23.00 26 апреля.Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.«С целью недопущения распространения COVID-19 на территории Республики чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ввела временный запрет на передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе такси, с 23.00 26 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.«Введенные ограничения на передвижение жителей и транспорта не касаются пригородных маршрутов», — добавили в пресс-службе.Ранее ЧСПК с целью недопущения распространения коронавируса ввела ограничение на передвижение жителей и транспорта в Алчевске, Брянке, Перевальске, Свердловске, Стаханове. Красота и здоровье - Сегодня, 18:16 305

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