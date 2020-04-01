В Алчевске, Брянке, Перевальске, Свердловске, Стаханове введены ограничения на передвижение людей и транспорта



Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«В связи с осложнением эпидемической ситуации сегодня прошло внеплановое заседание чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве ЛНР, на котором были введены дополнительные ограничительные меры», — говорится в сообщении.

Главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко доложил комиссии, что в связи с регистрацией новых случаев заболевания COVID-19 у лиц с широким кругом контактов необходимо принять оперативные меры по локализации очагов инфекции еще в пяти городах.

«Обсудив ситуацию, членами комиссии было вынесено единогласное решение ввести дополнительные ограничения, аналогичные действовавшим ранее в городах Антрацит и Красный Луч и показавшим свою эффективность. Таким образом, с 23.00 23 апреля 2020 года, на период локализации инфекционного процесса, в городах Алчевск, Брянка, Перевальск, Свердловск, Стаханов вводится строгий режим самоизоляции граждан и запрет на передвижение всех видов транспорта, за исключением специализированного, аварийного, а также транспорта по доставке продовольственных товаров», — сообщили в пресс-службе.

«Ввести на территории Алчевска, Брянки, Перевальска, Свердловска, Стаханова:

— строгий режим самоизоляции граждан, за исключением выполнения служебных обязанностей, случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения пищевых продуктов и медикаментов, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания (пребывания), а также выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

— запрет на передвижения всех видов общественного транспорта (городской, в том числе электрический и такси, пригородный, междугородний), за исключением специализированного, аварийного транспорта, а также транспорта по доставке продуктов питания;

— запрет на передвижение всех видов личного транспорта (включая велосипеды и др.), за исключением случаев необходимости получения неотложной медицинской помощи, выполнения служебных обязанностей.

Срок — с 23.00 23.04.2020 до особого распоряжения», — определено в протоколе заседания ЧСПК. Красота и здоровье - Сегодня, 17:54 275 Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ввела ограничение на передвижение жителей и транспорта в Алчевске, Брянке, Перевальске, Свердловске, Стаханове.Об этом сообщили в пресс-службе правительства.«В связи с осложнением эпидемической ситуации сегодня прошло внеплановое заседание чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве ЛНР, на котором были введены дополнительные ограничительные меры», — говорится в сообщении.Главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко доложил комиссии, что в связи с регистрацией новых случаев заболевания COVID-19 у лиц с широким кругом контактов необходимо принять оперативные меры по локализации очагов инфекции еще в пяти городах.«Обсудив ситуацию, членами комиссии было вынесено единогласное решение ввести дополнительные ограничения, аналогичные действовавшим ранее в городах Антрацит и Красный Луч и показавшим свою эффективность. Таким образом, с 23.00 23 апреля 2020 года, на период локализации инфекционного процесса, в городах Алчевск, Брянка, Перевальск, Свердловск, Стаханов вводится строгий режим самоизоляции граждан и запрет на передвижение всех видов транспорта, за исключением специализированного, аварийного, а также транспорта по доставке продовольственных товаров», — сообщили в пресс-службе.«Ввести на территории Алчевска, Брянки, Перевальска, Свердловска, Стаханова:— строгий режим самоизоляции граждан, за исключением выполнения служебных обязанностей, случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения пищевых продуктов и медикаментов, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания (пребывания), а также выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;— запрет на передвижения всех видов общественного транспорта (городской, в том числе электрический и такси, пригородный, междугородний), за исключением специализированного, аварийного транспорта, а также транспорта по доставке продуктов питания;— запрет на передвижение всех видов личного транспорта (включая велосипеды и др.), за исключением случаев необходимости получения неотложной медицинской помощи, выполнения служебных обязанностей.Срок — с 23.00 23.04.2020 до особого распоряжения», — определено в протоколе заседания ЧСПК. Красота и здоровье - Сегодня, 17:54 275

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