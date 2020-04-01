Россия ударила по тем, кто прячет деньги на Мальте и в Люксембурге

https://www.youtube.com/watch?v=AVD8WHnUQdE

Напомню, это произошло в начале апреля, а теперь вот подоспела следующая серия.

«Минфин России направил письма министерствам финансов Люксембурга и Мальты о внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%», - отмечается в сообщении пресс-службы министерства.

В Минфине напомнили, что изменения вносятся в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина, который предложил ввести повышенный (15%) налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета».

https://tass.ru/ekonomika/8230269

Новшество затронет лишь тех, кто уводит в оффшоры доходы. Тех же, кто выплачивает проценты по ранее взятым займам – не коснётся.

«Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний и займам, предоставляемым иностранными банками. Соответствующие выплаты из РФ будут регулироваться российским налоговым законодательством, уточнили в Минфине».

https://tass.ru/ekonomika/8230269

Передаю пламенный привет всем тем, кто верещал, что изменения в отношениях с Кипром – это показуха, и что больше правительство ничего не сделает. Как видите – делает.

А знаете, что самое смешное? Европейские правительства тоже включились в эту игру, начав щемить тех, кто скрывает доходы в оффшорах.

https://www.businessinsider.com/coronavirus-companies-tax-havens-banned-denmark-poland-bailout-2020-4

«Власти Дании и Польши отказались спасать компании, которые зарегистрированы в оффшорных налоговых зонах. Им не будут оказывать финансовую помощь из фондов по борьбе с коронавирусом, пишет Business Insider.

Датское правительство продлило программу помощи экономики до июля. Но фирмы, базирующиеся в оффшорах, не получат компенсаций — они будут платить налоги в соответствии с международными соглашениями и местными законами.

Польша первой из стран Европы приняла аналогичные меры 8 апреля. Тогда премьер-министр республики Матеуш Моравецкий указал, что крупные предприятия, желающие получить поддержку, должны платить налоги внутри страны. По его мнению, оффшорные зоны являются проклятием современной экономики».

https://lenta.ru/news/2020/04/21/no_offshore/

Как видите, польских русофобов нисколько не смущает, что они своими действиями подражают клятым москалям. Потому что тут у любого правительства, как говорил Жеглов, «любовь с интересом».

Пандемия даёт редкий шанс взять за глОтки тех, кто десятилетиями укрывался от налогообложения. И никуда они не денутся, ведь границы – на замках, а в странах, куда привыкли сбегать разные налоговые оптимизаторы, бушует коронавирус. Причём ситуация там не лучше, а хуже, чем у тех же поляков.

В Люксембурге, например, по состоянию на 20-е апреля умерли от эпидемии 75-ть человек при населении в 640-к тысяч. А в Польше – на ту же дату 380-т смертей на 38,7 миллиона.

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/luxembourg/

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/

То есть, у поляков 10-ть смертей на 1 миллион населения, а в Люксембурге этот показатель на порядок выше.

В общем, бежать особо некуда. И правительства многих стран это прекрасно осознают. Повышать налоги на оффшорные доходы, как Россия, они пока что не начали, но и то, что они не собираются спасать хитромудрых «оптимизаторов», говорит о многом.

Рушится вся выстроенная глобалистами модель «хапнул и спрятал», в рамках которой богатые уклонялись от того, чтобы делиться доходами с обществом. И если на Западе эту модель всё-таки постараются поддержать – в интересах реальных правителей тамошних государств, то власти России явно решили пойти другим путём.

Своими действиями отечественное правительство, действующее по указанию президента, ещё больше выбивает почву из-под ног эмо-марксистов. Те ведь годами верещали, что надо заставить богатых делиться с остальными. Вот, пожалуйста, это происходит прямо на наших глазах. И многие богатые, кстати, понимая нюанс момента, делятся добровольно.

«Группа АФК «Система» выделила около 1 миллиарда рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции СOVID-19 в России».

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e85927e9a7947ccf367d9c1

«Акционеры холдинга USM направят 2 миллиарда рублей на нужды оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.

Холдинг USM владеет активами в сфере металлургии и горной добычи («Металлоинвест», Байкальская горная компания), а также в сфере телекоммуникаций, технологий и интернета («МегаФон», Mail.ru Group).

Крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин также пожертвовал 1 миллиард рублей на борьбу с коронавирусом. Бизнесмен Олег Дерипаска выделил средства на строительство трёх медучреждений для борьбы с коронавирусом в Иркутской области.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8b3afa9a7947847781ae1d

Это Потанин выделил лично, из принадлежащих ему. Плюс – его фирма раскошелилась отдельно.

«Компания "Норильский никель" выделила 10,5 миллиарда рублей для борьбы с распространением коронавируса».

https://tass.ru/ekonomika/8231373

Вот так. Те, чьи компании работают в России, осознают – надо помогать, потому что других вариантов просто нет.

Остальные, как и предупреждал ехидный Путин, «замучаются пыль глотать». А налоги с оффшорных доходов – всё равно в итоге уплатят.

Если не потеряют всё, когда их деньги начнут присваивать светлоликие иностранные правительства ради спасения собственных экономик.

Руслан Осташко