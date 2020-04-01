Синоптики прогнозируют 24 апреля в ЛНР до 18 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 24 апреля будет колебаться от минус 5 градусов ночью до 18 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 23 апреля до 21.00 24 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем без существенных осадков; ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов ниже нуля, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до минус 5, днем 13-18 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – плюс 2 градуса, днем – 16-18 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 1-3 градуса выше нуля ночью и плюс 14-16 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 2-4 градусов выше нуля ночью до 16-18 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 24 апреля метеорологи отмечали в 2009 году – минус 5 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1950 году и составляла плюс 27 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 24 апреля – 04.41, время захода – 20.04. Продолжительность светового дня составит 15 часов 23 минуты.

По предварительному прогнозу, в дневные часы 25-26 апреля местами пройдут дожди, возможны незначительные колебания температурного фона.

23 апреля — Луганск