Более 200 человек было госпитализировано при пересечении КПВВ Донбасса с начала года



Об этом говорится в мониторинговом отчете «Исследование условий доступа к медицинской помощи на КПВВ"* благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»), передают «Донецкие новости«.

«В 2018 году во время пересечения линии разграничения через КПВВ в результате обстрелов или обострений проблем со здоровьем погибли более 50 лиц. В течение января-сентября 2019 на пунктах пересечения с обеих сторон линии разграничения умерло 38 людей, большинство из этих людей были лицами пожилого возраста. В этом году зафиксировано более 200 случаев госпитализаций в медицинские учреждения пациентов с КПВВ», — говорится в отчете.

Отмечается, что все эти люди нуждались в экстренной медицинской помощи. До прибытия кареты «скорой помощи» за их жизнь и здоровье боролись представители различных государственных служб (немедицинского профиля) и неправительственных организаций, оказывающих первую медицинскую помощь на КПВВ.

Правозащитники акцентирую, что внедрение реформы системы здравоохранения в Украине фактически совпало с децентрализацией. В результате, в архитектуре этих реформ не были учтены особенности населенных пунктов, расположенных в так называемой «серой зоне» (5-километровая зона от линии разграничения).

«В имеющейся сети учреждений первичной медицинской помощи не предусмотрено ни одного медицинского пункта на КПВВ», — подчеркивается в отчете.

Напомним, что по данным Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ), в 2018-2019 годах при пересечении линии разграничения на Донбассе скончались более 90 человек.

* Период исследования — весь 2018-й и 9 месяцев 2019 года. Объектом исследования является изучение доступа к медицинской помощи на КПВВ «Станица Луганская», «Майорское», «Марьинка», «Новотроицкое» и «Гнутово». Новости Региона - Сегодня, 20:40 102 В этом году при пересечении лини разграничения на Донбассе было госпитализировано более 200 человек.Об этом говорится в мониторинговом отчете «Исследование условий доступа к медицинской помощи на КПВВ"* благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»), передают «Донецкие новости«.«В 2018 году во время пересечения линии разграничения через КПВВ в результате обстрелов или обострений проблем со здоровьем погибли более 50 лиц. В течение января-сентября 2019 на пунктах пересечения с обеих сторон линии разграничения умерло 38 людей, большинство из этих людей были лицами пожилого возраста. В этом году зафиксировано более 200 случаев госпитализаций в медицинские учреждения пациентов с КПВВ», — говорится в отчете.Отмечается, что все эти люди нуждались в экстренной медицинской помощи. До прибытия кареты «скорой помощи» за их жизнь и здоровье боролись представители различных государственных служб (немедицинского профиля) и неправительственных организаций, оказывающих первую медицинскую помощь на КПВВ.Правозащитники акцентирую, что внедрение реформы системы здравоохранения в Украине фактически совпало с децентрализацией. В результате, в архитектуре этих реформ не были учтены особенности населенных пунктов, расположенных в так называемой «серой зоне» (5-километровая зона от линии разграничения).«В имеющейся сети учреждений первичной медицинской помощи не предусмотрено ни одного медицинского пункта на КПВВ», — подчеркивается в отчете.Напомним, что по данным Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ), в 2018-2019 годах при пересечении линии разграничения на Донбассе скончались более 90 человек.* Период исследования — весь 2018-й и 9 месяцев 2019 года. Объектом исследования является изучение доступа к медицинской помощи на КПВВ «Станица Луганская», «Майорское», «Марьинка», «Новотроицкое» и «Гнутово». Новости Региона - Сегодня, 20:40 102

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