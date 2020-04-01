Продлят ли карантин после 30 апреля: прогнозы на май и июнь для РФ по коронавирусу

Режим нерабочих дней и самоизоляции населения, введенный президентом РФ Владимиром Путиным с 30 марта, может быть продлен и после 30 апреля 2020 года. Решение о том, снимать или продлевать карантин и ограничительные меры, зависит от эпидемиологической обстановки в стране.ФБА «Экономика сегодня»Если анализировать статистические данные о количестве зараженных за последние сутки, а это более 4500 человек, то логично предположить, что 1 мая режим самоизоляции в России снят не будет. Тем более что и специалисты заявляют, что пик пандемии COVID-19 в РФ еще не пройден. О точных датах, по их мнению, стоит говорить только после «выхода на плато». Примерные подсчеты указывают, что это должно случиться через несколько недель. Не исключено, что на плато (так называется период, который наступает после достижения пика заболеваемости) страна выйдет как раз к майским праздникам. И если эпидемический процесс в РФ продолжит развиваться по одному из самых благоприятных сценариев, то плато продлится до середины июня. В случае, если сценарий распространения COVID-19 изменится в худшую сторону, «выход на плато» затянется еще на несколько недель.Пока же звучат острожные прогнозы о снятии большинства ограничительных мер в РФ из-за пандемии коронавируса в конце июня - середине июля.Возможно, что снятие карантина в регионах страны будет происходить в разные сроки. Региональный оперштаб Крыма, к примеру, уже сообщил, что салоны красоты, магазины по продаже автозапчастей и стройматериалов, а также ряд других организаций начнут работать на территории полуострова с 1 мая 2020 года.Согласно представленному плану Роспотребнадзора по отмене ограничений в кафе, на первых порах предприятия должны работать на вынос и доставку. А когда начнется отмена самоизоляции, то первыми должны открыться небольшие кафе (до 50 кв. м), где на расстоянии одного метра будут размещены 5 столиков на одного или двух человек.Ведомство отмечает, что в этот период банкеты запрещены, а руководство предприятий должно использовать одноразовую посуду или проводить тщательную дезинфекцию многоразовой.Когда Европа откроет закрытые из-за коронавируса границыЧто же касается Европы, то некоторые страны уже начинают снимать жесткие ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Австрия, закрывшая все магазины и предприятия еще 16 марта, заявила о своем намерении открыть с 1 мая предприятия, специализирующиеся на услугах, а также торговые центры. А о полном выходе из карантина власти страны планируют объявить в конце июня.Греция готовится снять карантин в мае, подчеркивая, что это станет возможным лишь при соблюдении гражданами строгих мер.О постепенном ослаблении режима самоизоляции заговорили в Дании и Норвегии, а Германия не исключила открытия границ в самое ближайшее время.Финляндия также намерена поэтапно переходить от системы ограничений к усиленному контролю за эпидемией, принимая во внимание стабилизацию общей ситуации. Запрет на собрания более 10 человек в этой стране продлевать не будут, но собираться более 500 человек будет нельзя до конца июля.Татьяна Ленская