В ходе Минских переговоров стороны обсуждали Формулу Штайнмайера и Особый статус Донбасса, — ОБСЕ
В ходе видеоконференции трехсторонней контактной группы, которая состоялась 22 апреля, стороны обсуждали «формулу Штайнмайера» и «особый статус Донбасса».
Об этом говорится в заявлении спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе Хайди Грау по итогам конференции.
«Политическая рабочая группа рассмотрела аспекты, связанные с «особым статусом» ОРДЛО и реализацией «формулы Штайнмайера», как предусмотрено Минскими соглашениями. Обсуждения в рабочей группе по безопасности были сосредоточены на определении дополнительных участков разведения сил и техники. Рабочая группа по гуманитарным вопросам обсудила вопрос о подготовке следующего возможного обмена удерживаемыми лицами по формуле «всех идентифицированных на всех идентифицированных», — заявила Грау.
О результатах обсуждения этих вопросов спецпредставитель ОБСЕ не сообщила.
Кроме того, Грау отметила, что участники встречи «пришли к общему пониманию о «дорожной карте» по одновременному открытию двух дополнительных КПВВ на линии соприкосновения в Луганской области».
Новости в Мире - Сегодня, 21:22 117
Об этом говорится в заявлении спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе Хайди Грау по итогам конференции.
«Политическая рабочая группа рассмотрела аспекты, связанные с «особым статусом» ОРДЛО и реализацией «формулы Штайнмайера», как предусмотрено Минскими соглашениями. Обсуждения в рабочей группе по безопасности были сосредоточены на определении дополнительных участков разведения сил и техники. Рабочая группа по гуманитарным вопросам обсудила вопрос о подготовке следующего возможного обмена удерживаемыми лицами по формуле «всех идентифицированных на всех идентифицированных», — заявила Грау.
О результатах обсуждения этих вопросов спецпредставитель ОБСЕ не сообщила.
Кроме того, Грау отметила, что участники встречи «пришли к общему пониманию о «дорожной карте» по одновременному открытию двух дополнительных КПВВ на линии соприкосновения в Луганской области».
Новости в Мире - Сегодня, 21:22 117
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