В Луганске практически закончили посевную яровыми зерновыми культурами
Аграрии Луганска засеяли яровыми зерновыми культурами 97% запланированных площадей.
Об этом на брифинге в администрации города Луганска сообщил начальник управления экономики Игорь Гурский.
«По состоянию на 21 апреля посеяно 97% от планового сева яровых зерновых культур, или 699 гектаров», — отметил он.
Гурский уточнил, что в том числе посевы ярового ячменя занимают площадь в 394 гектара, кукурузы — 241 гектар, овса — 25 гектаров, гороха — 35 гектаров, яровой пшеницы — четыре гектара.
«Под технические культуры отведено 42% посевных площадей. На них уже посеяно 60 гектаров горчицы», — проинформировал начальник управления.
«Кроме того, начата подготовка к севу подсолнечника. Как только прогреется почва, приступим к посеву этой культуры на 1979 гектарах», — добавил он. Экономика - Сегодня, 08:13 15
Об этом на брифинге в администрации города Луганска сообщил начальник управления экономики Игорь Гурский.
«По состоянию на 21 апреля посеяно 97% от планового сева яровых зерновых культур, или 699 гектаров», — отметил он.
Гурский уточнил, что в том числе посевы ярового ячменя занимают площадь в 394 гектара, кукурузы — 241 гектар, овса — 25 гектаров, гороха — 35 гектаров, яровой пшеницы — четыре гектара.
«Под технические культуры отведено 42% посевных площадей. На них уже посеяно 60 гектаров горчицы», — проинформировал начальник управления.
«Кроме того, начата подготовка к севу подсолнечника. Как только прогреется почва, приступим к посеву этой культуры на 1979 гектарах», — добавил он. Экономика - Сегодня, 08:13 15
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