ВСУ обстреляли поселок Донецкий, повреждена ЛЭП – Народная милиция

Киевские силовики обстреляли поселок городского типа Донецкий, повреждена линия электропередачи, без света остались 250 абонентов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Сегодня в 19.55 боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военного преступника (командира бригады полковника Дмитрия) Брыжинского подвергли обстрелу из вооружения БМП населенный пункт Донецкий, выпустив 50 боеприпасов", - сказал он.

"В результате обстрела повреждения получила линия электропередачи, обеспечивающая электричеством жителей на улицах Степная и Севастопольская, в результате чего без электроснабжения остались 250 абонентов поселка", - уточнил Осадчий.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и возможных пострадавших среди мирного населения уточняется.

"Факт обстрела населенного пункта задокументирован, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93-й бригады Брыжинского и подчиненных ему военнослужащих", - сказал Осадчий.

"В очередной раз военно-политическое руководство Украины показало свое бездействие и неспособность обуздать неуправляемое вооруженное сборище. В этой связи призываем международные наблюдательные и правозащитные организации принудить киевскую власть отказаться от реализации своих преступных намерений", - добавил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

23 апреля — Луганск