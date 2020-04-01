Из сел Лобачево и Лопаскино (подконтрольные Украине) в «скорую помощь» можно дозвониться только в Луганск



Об этом рассказал координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

С началом военных действий в «красной зоне» было 50-70 таких сел, их число постоянно менялось. В них проживало до 20 тыс. человек.

«До карантина мы «изолированными» называли села, в которых есть проблемы с дорогами, доступом по ним. Например, асфальтированная дорога идет через неподконтрольную территорию. Сейчас приходится ехать через песок, через грязь. Либо ограничение — минное поле. Либо по дороге в поселение стоит военный блокпост «нулевого» рубежа, на котором написано, что въезд гражданских лиц запрещен и пропускают только тех, кто в селе прописан. Либо туда не выезжают круглосуточно экстренные службы — пожарные, «скорая помощь». Не выезжают по разным причинам — из-за дороги, из-за вопросов безопасности, или их не пропускают военные. Либо сам медперсонал не хочет туда ехать», — пояснил Каплин.

В данных селах нет базовых объектов инфраструктуры, жителям приходится выезжать в соседние населенные пункты, чтобы посетить магазин, аптеки, банкоматы и пр.

Здесь изначально была проблема с медицинским обслуживанием, но сейчас, в период пандемии коронавируса, этот вопрос еще более обострился.

Например, здесь невозможно вызвать «скорую помощь». Из украинских мобильных операторов здесь принимается сигнал лишь Vodafone. Но села примыкают к линии разграничения, и поэтому находятся в зоне покрытия мобильных вышек, расположенных на неподконтрольных территориях.

«Например, находясь в селах Лопаскино, Лобачево (в Луганской области) и иных, мне сразу приходит СМС, что у меня прием сигнала Vodafone-Славяносербск, то есть меня покрывает базовая вышка с неподконтрольной территории. И если набрать «103», то получается, что вызов «скорой помощи» поступит в «ЛНР». Я проводил эксперименты, из прифронтового Лобачево набираю «103», и попадаю на «скорую» в Луганск, и мне там ничем помочь не могут, потому что между нами река и линия разграничения. Т. е. даже если есть симптомы COVID-19, то оттуда врачи физически приехать не смогут», — поясняет Калинин.

Также во многих селах люди не знают, кто у них семейный врач.

«Они видели его один раз, когда заключали декларацию. А систематических выездов нет. В таких громадах есть большая проблема и с экстренной скорой помощью — в некоторые поселки она вообще не приезжает, в некоторые она ездит только днем. Это из-за состояния дорог, из-за военного присутствия, блокпостов по пути. А сейчас, в ситуации с коронавирусом, проблема еще больше усугубляется», — сказал волонтер.

«Но наша организация максимально отслеживает ситуацию в таких громадах, наши сотрудники с ними постоянно находятся на связи, мы отслеживаем информацию, сколько людей вернулись из-за границы, насколько они соблюдают самоизоляцию. Но на данный момент, слава богу, в этих селах пока нет подозрений на коронавирус», — констатировал Калинин.

Но если раньше изолированными считались около 70 сел, то сейчас к ним добавились 54 населенных пункта, которые до введения карантина были более стабильны.

«Они находились в 5-10 километрах от линии разграничения. Но после того, как ввели карантинные меры и прекратил ходить общественный транспорт, эти села оказались без доступа к магазинам, аптекам, без доступа к банковским услугам. То есть они также стали по-своему изолированными. Добавились 54 села.», — продолжил Калинин.

«Раньше они могли сесть на проходящий автобус и за 5-10 грн доехать до близлежащего поселка, в райцентр или более крупный город, посетить магазины, аптеку, попасть к врачу, имели доступ к банкомату. Сейчас у людей заканчиваются наличные деньги, а для того, чтобы съездить в магазин, чтобы снять в банкомате свою пенсию в 2 тыс. грн, нужно нанять частную машину, за которую нужно заплатить 300-500 грн в зависимости от расстояния», — рассказал волонтер.

По данным Каплина, суммарно сейчас в изолированных селах живут до 30 тыс. жителей.

Новости Региона - Сегодня, 06:15 57 На Донбассе в прифронтовой зоне образовались так называемые изолированные села, жители которых ограничены в получении важных услуг жизнеобеспечения. И если первоначально таких населенных пунктов было около 70-ти, то с началом карантина их — более 120-ти.Об этом рассказал координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.С началом военных действий в «красной зоне» было 50-70 таких сел, их число постоянно менялось. В них проживало до 20 тыс. человек.«До карантина мы «изолированными» называли села, в которых есть проблемы с дорогами, доступом по ним. Например, асфальтированная дорога идет через неподконтрольную территорию. Сейчас приходится ехать через песок, через грязь. Либо ограничение — минное поле. Либо по дороге в поселение стоит военный блокпост «нулевого» рубежа, на котором написано, что въезд гражданских лиц запрещен и пропускают только тех, кто в селе прописан. Либо туда не выезжают круглосуточно экстренные службы — пожарные, «скорая помощь». Не выезжают по разным причинам — из-за дороги, из-за вопросов безопасности, или их не пропускают военные. Либо сам медперсонал не хочет туда ехать», — пояснил Каплин.В данных селах нет базовых объектов инфраструктуры, жителям приходится выезжать в соседние населенные пункты, чтобы посетить магазин, аптеки, банкоматы и пр.Здесь изначально была проблема с медицинским обслуживанием, но сейчас, в период пандемии коронавируса, этот вопрос еще более обострился.Например, здесь невозможно вызвать «скорую помощь». Из украинских мобильных операторов здесь принимается сигнал лишь Vodafone. Но села примыкают к линии разграничения, и поэтому находятся в зоне покрытия мобильных вышек, расположенных на неподконтрольных территориях.«Например, находясь в селах Лопаскино, Лобачево (в Луганской области) и иных, мне сразу приходит СМС, что у меня прием сигнала Vodafone-Славяносербск, то есть меня покрывает базовая вышка с неподконтрольной территории. И если набрать «103», то получается, что вызов «скорой помощи» поступит в «ЛНР». Я проводил эксперименты, из прифронтового Лобачево набираю «103», и попадаю на «скорую» в Луганск, и мне там ничем помочь не могут, потому что между нами река и линия разграничения. Т. е. даже если есть симптомы COVID-19, то оттуда врачи физически приехать не смогут», — поясняет Калинин.Также во многих селах люди не знают, кто у них семейный врач.«Они видели его один раз, когда заключали декларацию. А систематических выездов нет. В таких громадах есть большая проблема и с экстренной скорой помощью — в некоторые поселки она вообще не приезжает, в некоторые она ездит только днем. Это из-за состояния дорог, из-за военного присутствия, блокпостов по пути. А сейчас, в ситуации с коронавирусом, проблема еще больше усугубляется», — сказал волонтер.«Но наша организация максимально отслеживает ситуацию в таких громадах, наши сотрудники с ними постоянно находятся на связи, мы отслеживаем информацию, сколько людей вернулись из-за границы, насколько они соблюдают самоизоляцию. Но на данный момент, слава богу, в этих селах пока нет подозрений на коронавирус», — констатировал Калинин.Но если раньше изолированными считались около 70 сел, то сейчас к ним добавились 54 населенных пункта, которые до введения карантина были более стабильны.«Они находились в 5-10 километрах от линии разграничения. Но после того, как ввели карантинные меры и прекратил ходить общественный транспорт, эти села оказались без доступа к магазинам, аптекам, без доступа к банковским услугам. То есть они также стали по-своему изолированными. Добавились 54 села.», — продолжил Калинин.«Раньше они могли сесть на проходящий автобус и за 5-10 грн доехать до близлежащего поселка, в райцентр или более крупный город, посетить магазины, аптеку, попасть к врачу, имели доступ к банкомату. Сейчас у людей заканчиваются наличные деньги, а для того, чтобы съездить в магазин, чтобы снять в банкомате свою пенсию в 2 тыс. грн, нужно нанять частную машину, за которую нужно заплатить 300-500 грн в зависимости от расстояния», — рассказал волонтер.По данным Каплина, суммарно сейчас в изолированных селах живут до 30 тыс. жителей.Новости Региона - Сегодня, 06:15 57

Метки: {keywords}