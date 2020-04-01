В Луганске отметили 150-летие Владимира Ленина. ФОТО
Акция, посвященная 150-летию со дня рождения основателя советского государства Владимира Ленина, прошла в центре Луганска у памятника вождю мирового пролетариата.
Об этом пишет ЛИЦ.
В мероприятии приняли участие активисты молодежных и общественных организаций Республики. В ходе акции собравшиеся с соблюдением противоэпидемических мер — социальным дистанцированием и в масках — возложили к подножию памятника цветы.
«Сегодня великая дата — 150 лет со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Несмотря ни на что, мы провели маленькое собрание, ввиду обстоятельств отказались от митинга, держали социальную дистанцию, возложили цветы великому вождю. Потому что это дата, которую нельзя было не отметить. Ленин с нами, Ленин жив, Ленин будет жить!» — сказал общественник Николай Стрельцов.
Быший первый секретарь Ленинского райкома партии Луганска, член компартии с 1958 года Дмитрий Хитрюк отметил, что у коммунистов — железная дисциплина, «поэтому сегодня не проводится массовых мероприятий».
Он рекомендовал своим соратникам и сочувствующим ленинским заветам «вдумчиво читать труды Ульянова» и пожелал им «крепкого здоровья и счастья в этой жизни».
«Он прожил пятьдесят лет, но сделал столько для народа, сколько не сделали за все века! Сегодня, несмотря на тяжелое время, мы все равно приходим к его памятнику, чтобы почтить его память. Мы договорились постепенно подходить, чтобы не было никакого скопления людей: положили цветы и пошли, чтобы не нарушать режим. Но почтить память великого человека, который показал, как мы можем жить и какое у нас может быть будущее. Это дань памяти прекрасным мыслям, прекрасным деяниям, прекрасным целям, — заявила рядовая коммунистка Галина Николаевна, состоящая в партии с 18 лет. — Я уверена, что только социализм сможет сделать человека прекрасным!»
Политика - Сегодня, 06:00 61
Об этом пишет ЛИЦ.
В мероприятии приняли участие активисты молодежных и общественных организаций Республики. В ходе акции собравшиеся с соблюдением противоэпидемических мер — социальным дистанцированием и в масках — возложили к подножию памятника цветы.
«Сегодня великая дата — 150 лет со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Несмотря ни на что, мы провели маленькое собрание, ввиду обстоятельств отказались от митинга, держали социальную дистанцию, возложили цветы великому вождю. Потому что это дата, которую нельзя было не отметить. Ленин с нами, Ленин жив, Ленин будет жить!» — сказал общественник Николай Стрельцов.
Быший первый секретарь Ленинского райкома партии Луганска, член компартии с 1958 года Дмитрий Хитрюк отметил, что у коммунистов — железная дисциплина, «поэтому сегодня не проводится массовых мероприятий».
Он рекомендовал своим соратникам и сочувствующим ленинским заветам «вдумчиво читать труды Ульянова» и пожелал им «крепкого здоровья и счастья в этой жизни».
«Он прожил пятьдесят лет, но сделал столько для народа, сколько не сделали за все века! Сегодня, несмотря на тяжелое время, мы все равно приходим к его памятнику, чтобы почтить его память. Мы договорились постепенно подходить, чтобы не было никакого скопления людей: положили цветы и пошли, чтобы не нарушать режим. Но почтить память великого человека, который показал, как мы можем жить и какое у нас может быть будущее. Это дань памяти прекрасным мыслям, прекрасным деяниям, прекрасным целям, — заявила рядовая коммунистка Галина Николаевна, состоящая в партии с 18 лет. — Я уверена, что только социализм сможет сделать человека прекрасным!»
Политика - Сегодня, 06:00 61
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