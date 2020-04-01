Курс валют в Луганске на 24 апреля
Государственный банк информирует о том, что с 24 апреля 2020 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
75,1290 рубля
1 ЕВРО
81,1468 рубля
10 украинских гривен
27,8333 рубля
Напомним, вчера курс был следующий:
1 доллар США
77,0416 рубля
1 ЕВРО
83,6826 рубля
10 украинских гривен
28,4512 рубля. Экономика - Сегодня, 07:00 109
1 доллар США
75,1290 рубля
1 ЕВРО
81,1468 рубля
10 украинских гривен
27,8333 рубля
Напомним, вчера курс был следующий:
1 доллар США
77,0416 рубля
1 ЕВРО
83,6826 рубля
10 украинских гривен
28,4512 рубля. Экономика - Сегодня, 07:00 109
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