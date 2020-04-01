Действие высшего класса пожарной опасности продлили до 26 апреля

МЧС продлило действие высшего класса пожарной опасности до 26 апреляМЧС объявил о сохранении в регионе самого высокого, пятого, класса пожарной опасности до 26 апреля.«В период с 24 апреля по 26 апреля местами по территории ЛНР сохранится чрезвычайная пожароопасность — 5 класс», — предупреждают спасатели.Пятый класс пожарной опасности был объявлен с 19 апреля, затем продлевался до 24 апреля. Погода в Луганске - Сегодня, 06:35 60