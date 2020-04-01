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Действие высшего класса пожарной опасности продлили до 26 апреля

bot Сегодня, 07:0040Новости
Действие высшего класса пожарной опасности продлили до 26 апреля

МЧС продлило действие высшего класса пожарной опасности до 26 апреля
МЧС объявил о сохранении в регионе самого высокого, пятого, класса пожарной опасности до 26 апреля.
«В период с 24 апреля по 26 апреля местами по территории ЛНР сохранится чрезвычайная пожароопасность — 5 класс», — предупреждают спасатели.
Пятый класс пожарной опасности был объявлен с 19 апреля, затем продлевался до 24 апреля. Погода в Луганске - Сегодня, 06:35 60

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