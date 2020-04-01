Дата одновременного открытия КПВВ в Счастье и Золотом будет перенесена на более поздний срок



Об этом говорится в заявлении спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе Хайди Грау по итогам конференции.

Речь идет об одновременном открытии контрольных пунктов выезда-въезда в населенных пунктах Золотое и Счастье.

Ранее журналисты писал, что одновременное открытие КПВВ в Золотом и Счастье может быть назначено на 31 августа 2020 года. Об этом говорилось в протоколе Заседания контактной группы в Минске 26 марта, который опубликовал участник переговоров со стороны Луганска.

В документе было указано, что начало подготовительных работ должно было стартовать 1 апреля, начало работ по созданию необходимой инфраструктуры с 1 мая, а возможной датой открытия называлась 31 августа 2020 года.

Теперь, если 22 апреля стороны только пришли к пониманию «дорожной карты», то вероятно, дата открытия будет перенесена на более поздний срок.

Тем не менее в итоговом протоколе, предоставленном сторонам для подписания было указано, что участники переговоров согласились с предложениями Украины и ОРЛО об одновременном открытии контрольных пунктов выезда-въезда (КПВВ) в н.п. Золотое и н.п. Счастье с учетом сроков, необходимых для инфраструктурного обустройства указанных КПВВ обеими сторонами.

«Отметить, что возможная дата одновременного открытия указанных КПВВ, при условии соблюдения Украиной и ОРЛО взаимных обязательств по гарантиям безопасности на весь период проведения подготовительных работ и работ по созданию необходимой инфраструктуры, в случае начала подготовительных работ с 1 апреля и работ по созданию инфраструктуры с 1 мая, может быть назначена на 31 августа 2020 года, имея в виду возможность корректировки указанной даты при нарушении перечисленных условий», — было указано в протоколе. Новости Региона - Сегодня, 07:22 174 В ходе видеоконференции трехсторонней контактной группы, которая состоялась 22 апреля, участники встречи «пришли к общему пониманию о «дорожной карте» по одновременному открытию двух дополнительных КПВВ на линии соприкосновения в Луганской области».Об этом говорится в заявлении спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе Хайди Грау по итогам конференции.Речь идет об одновременном открытии контрольных пунктов выезда-въезда в населенных пунктах Золотое и Счастье.Ранее журналисты писал, что одновременное открытие КПВВ в Золотом и Счастье может быть назначено на 31 августа 2020 года. Об этом говорилось в протоколе Заседания контактной группы в Минске 26 марта, который опубликовал участник переговоров со стороны Луганска.В документе было указано, что начало подготовительных работ должно было стартовать 1 апреля, начало работ по созданию необходимой инфраструктуры с 1 мая, а возможной датой открытия называлась 31 августа 2020 года.Теперь, если 22 апреля стороны только пришли к пониманию «дорожной карты», то вероятно, дата открытия будет перенесена на более поздний срок.Тем не менее в итоговом протоколе, предоставленном сторонам для подписания было указано, что участники переговоров согласились с предложениями Украины и ОРЛО об одновременном открытии контрольных пунктов выезда-въезда (КПВВ) в н.п. Золотое и н.п. Счастье с учетом сроков, необходимых для инфраструктурного обустройства указанных КПВВ обеими сторонами.«Отметить, что возможная дата одновременного открытия указанных КПВВ, при условии соблюдения Украиной и ОРЛО взаимных обязательств по гарантиям безопасности на весь период проведения подготовительных работ и работ по созданию необходимой инфраструктуры, в случае начала подготовительных работ с 1 апреля и работ по созданию инфраструктуры с 1 мая, может быть назначена на 31 августа 2020 года, имея в виду возможность корректировки указанной даты при нарушении перечисленных условий», — было указано в протоколе. Новости Региона - Сегодня, 07:22 174

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