Пять луганских полицейских получили подозрение за заведомо незаконное задержание
Следователи сообщили о подозрении пяти полицейским одного из райотдела полиции Луганской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным предварительного расследования, ночью 6 мая 2019 правоохранители по подозрению в занятии игорным бизнесом незаконно задержали одного мужчину и семь женщин, одна из которых была беременной, и поместили их в изоляторы временного содержания. Хотя правоохранители не имели правовых оснований для задержания.
Правоохранители подозреваются в заведомо незаконном задержании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 371 УК) Новости Региона - Сегодня, 09:53 123
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным предварительного расследования, ночью 6 мая 2019 правоохранители по подозрению в занятии игорным бизнесом незаконно задержали одного мужчину и семь женщин, одна из которых была беременной, и поместили их в изоляторы временного содержания. Хотя правоохранители не имели правовых оснований для задержания.
Правоохранители подозреваются в заведомо незаконном задержании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 371 УК) Новости Региона - Сегодня, 09:53 123
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