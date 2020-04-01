Госбанк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 25 апреля

Государственный банк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 25 апреля, посещать их можно только в защитной маске. Об этом сообщили в финучреждении.

"Госбанк ЛНР уведомляем о том, что в субботу, 25 апреля 2020 года, будут работать 17 отделений банка", - говорится в сообщении.

Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 25 апреля 2020 года:

Дежурные отделения по Луганску:

№ п.п.

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Луганск

ул. Шелкового, 1

8-30 - 16-00

2

Луганск

кв. Гагарина, 3а

8-30 - 16-00

3

Луганск

кв. Героев Сталинграда, 9а

8-30 - 16-00

4

Луганск

ул. Веселогоровская, 7

8-30 - 16-00

Дежурные отделения на территории Республики:

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Алчевск

ул. Ленина, 54а

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Антрацит

ул. Петровского, 9

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Брянка

микрорайон "Тополь", 11а

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Краснодон

Микроцентр, 18

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Красный Луч

ул. Луганское шоссе, 25

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Лутугино

ул. Крупской, 22

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Перевальск

ул. Ленина, 39а

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Ровеньки

ул. К. Маркса, 134а/1

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Свердловск

ул. Энгельса, 32

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Стаханов

ул. Ленинградская, 3/1

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Кировск

ул. 23-го Партсъезда, 10а

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Славяносербск

ул. Ленина, 68

8-30 - 16-00

№ п.п

Город

Адрес

Время работы с клиентами

1

Первомайск

ул. Макушкина, 1а

8-30 - 16-00

Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:

- выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;

- прием всех видов коммунальных платежей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,5 млн человек, из них более 175 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 48 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.

24 апреля — Луганск