В России выявили 5849 случаев заболевания коронавирусом

Фото: © Пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА НовостиЗа сутки в России выявили 5849 больных COVID-19 в 82 регионах, 60 человек умерли, 677 выздоровели, сообщили в оперативном штабе, передает РИА Новости.Общее число инфицированных по стране выросло до 68 622, жертвами заболевания стали 615 человек, поправились 5568 пациентов.Больше всего новых случаев в Москве — 2957, Подмосковье — 611 и Санкт-Петербурге — 253.Также 113 пациентов зарегистрировали в Дагестане, 94 — в Нижегородской области и 84 — в Краснодарском крае.Накануне в России выявили 4774 инфицированных, 42 человека умерли.В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держаться на расстоянии не менее метра от других людей.