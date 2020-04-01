США выделят до $1,5 млн на В«поддержку демократииВ» в Сирии

«Цель Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда состоит в поддержке программ по предотвращению межобщинных конфликтов, защите гражданского пространства и поощрении усилий по укреплению правосудия и подотчётности посредством целенаправленного взаимодействия с гражданским обществом Сирии», — говорится в документе.

«Упор в предложениях должен делаться на разрешении текущих и давно назревших проблем, порождаемых периодами насильственной борьбы, а также ненадлежащим управлением, недоверием к силам безопасности и ощущении предательства со стороны бывших соседей», — подчёркивают в американском ведомстве.

Фото: ReutersБюро Госдепартамента США по вопросам демократии, прав человека и труда намерено выделить до $1,5 млн на проекты в «поддержку демократии, прав человека и верховенства закона в Сирии». RT ознакомился с грантом.В Госдепе рассчитывают оказать прямое содействие активистам, создать союзы и сетевые объединения, а также предоставить правозащитную помощь. Кроме того, планируется укрепить взаимодействие гражданского общества с местными властями, лидерами общин и международным сообществом.Помимо этого, финансируемые Вашингтоном проекты должны способствовать реинтеграции вернувшихся в Сирию беженцев и восстановлению отношений между группами населения.Грант также предполагает юридическую помощь сирийцам в решении проблем, связанных с имуществом, незаконным содержанием под стражей и другими «злоупотреблениями в рамках существующего законодательства».Как отмечается в американском гранте, реализуемые проекты должны в итоге привести к долгосрочным реформам в стране.В конце 2019 года стало известно о планах Соединённых Штатов выделить $35 млн «независимым» сирийским СМИ. Программа подразумевала противодействие дезинформации, которую якобы распространяют официальные власти арабской республики и Россия.Юлия Гуреева, RT