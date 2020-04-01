Принудительная госпитализация или борьба с коронавирусом в Славянске



Об этом сообщает Деловой Славянск.

Информация о втором пациенте, у которого выявили COVID-19, вызвала массу комментариев.

Мнения читателей разделились: от полного неприятия и порицания, до принципа: «Оставьте женщину в покое!».

По поводу конкретного случая высказался и заместитель Славянского городского головы Юрий Подлесный.

Его позиция — принудительно доставить для лечения в инфекционное отделение больницы в Контсантиновке.

«Только что нам в редакцию позвонила дочь заболевшей женщины. Марина (так она представилась) поведала свою историю, которая неоднозначна и тревожна. Вот аудио запись разговора», — пишет СМИ и публикает запись.

Вот такая непростая история. Она говорит о том, что коварная болезнь, которая шествует по миру, уже и у нашего порога. А готовы ли мы (граждане, медики, власть) к встрече с коварным недугом? Это вопрос вопросов. Только со временем мы узнаем точный ответ на него...", — размышляет издание.

Ранее стало известно, что инфицированная коронавирусом женщина из Славянска не говорила, что приехала из РФ.

Так, 60-летняя женщина, некоторое время назад приехавшая из России, обратилась к лечащему врачу с симптомами пневмонии. О том, что была за пределами страны, не сообщила. Сегодня дважды бригада экстренной медицинской помощи пыталась забрать больную, чтобы отвезти в инфекционное отделение больницы города Константиновки. Пациентка от госпитализации отказалась.

Позднее 60-летняя жительница Славянска с COVID-19 согласилась на госпитализацию, хотя раньше отказывалась. Новости Донецка - Сегодня, 11:52 6 Дочь заболевшей COVID-19 60-летней женщины из Славянска обратилась к СМИ.Об этом сообщает Деловой Славянск.Информация о втором пациенте, у которого выявили COVID-19, вызвала массу комментариев.Мнения читателей разделились: от полного неприятия и порицания, до принципа: «Оставьте женщину в покое!».По поводу конкретного случая высказался и заместитель Славянского городского головы Юрий Подлесный.Его позиция — принудительно доставить для лечения в инфекционное отделение больницы в Контсантиновке.«Только что нам в редакцию позвонила дочь заболевшей женщины. Марина (так она представилась) поведала свою историю, которая неоднозначна и тревожна. Вот аудио запись разговора», — пишет СМИ и публикает запись.Вот такая непростая история. Она говорит о том, что коварная болезнь, которая шествует по миру, уже и у нашего порога. А готовы ли мы (граждане, медики, власть) к встрече с коварным недугом? Это вопрос вопросов. Только со временем мы узнаем точный ответ на него...", — размышляет издание.Ранее стало известно, что инфицированная коронавирусом женщина из Славянска не говорила, что приехала из РФ.Так, 60-летняя женщина, некоторое время назад приехавшая из России, обратилась к лечащему врачу с симптомами пневмонии. О том, что была за пределами страны, не сообщила. Сегодня дважды бригада экстренной медицинской помощи пыталась забрать больную, чтобы отвезти в инфекционное отделение больницы города Константиновки. Пациентка от госпитализации отказалась.Позднее 60-летняя жительница Славянска с COVID-19 согласилась на госпитализацию, хотя раньше отказывалась. Новости Донецка - Сегодня, 11:52 6

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