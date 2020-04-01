7647 случаев коронавирусной болезни подтверждено в Украине
В Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 370 случаев;
Волынская область — 203 случая;
Днепропетровская область — 195 случаев;
Донецкая область — 24 случая;
Житомирская область — 309 случаев;
Закарпатская область — 260 случаев;
Запорожская область — 163 случая;
Ивано-Франковская область — 684 случая;
Кировоградская область — 283 случая;
м. Киев — 1122 случая;
Киевская область — 505 случаев;
Львовская область — 298 случаев;
Луганская область — 27 случаев;
Николаевская область — 103 случая;
Одесская область — 169 случаев;
Полтавская область — 161 случай;
Ровенская область — 437 случаев;
Сумская область — 90 случаев;
Тернопольская область — 532 случая;
Харьковская область — 118 случаев;
Херсонская область — 77 случаев;
Хмельницкая область — 65 случаев;
Черновицкая область — 1199 случаев;
Черкасская область — 234 случая;
Черниговская область — 19 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 24 апреля 2020 в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Новости Украины - Сегодня, 11:19 105
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 370 случаев;
Волынская область — 203 случая;
Днепропетровская область — 195 случаев;
Донецкая область — 24 случая;
Житомирская область — 309 случаев;
Закарпатская область — 260 случаев;
Запорожская область — 163 случая;
Ивано-Франковская область — 684 случая;
Кировоградская область — 283 случая;
м. Киев — 1122 случая;
Киевская область — 505 случаев;
Львовская область — 298 случаев;
Луганская область — 27 случаев;
Николаевская область — 103 случая;
Одесская область — 169 случаев;
Полтавская область — 161 случай;
Ровенская область — 437 случаев;
Сумская область — 90 случаев;
Тернопольская область — 532 случая;
Харьковская область — 118 случаев;
Херсонская область — 77 случаев;
Хмельницкая область — 65 случаев;
Черновицкая область — 1199 случаев;
Черкасская область — 234 случая;
Черниговская область — 19 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 24 апреля 2020 в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Новости Украины - Сегодня, 11:19 105
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