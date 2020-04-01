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Путин подписал закон об отмене для жителей Донбасса госпошлины за получение гражданства РФ

Sergey Сегодня, 12:300Новости
Путин подписал закон об отмене для жителей Донбасса госпошлины за получение гражданства РФ


Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации России.
Закон "О внесении изменений в статью 333-35 Налогового кодекса Российской Федерации (в части освобождения от уплаты государственной пошлины за прием в гражданство Российской Федерации лиц, проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины)" расширяет перечень случаев, при которых государственная пошлина за прием в гражданство Российской Федерации не уплачивается. Ранее за прием, восстановление, выход и проверку наличия гражданства Российской Федерации уплачивалась государственная пошлина в размере 3,5 тыс. руб.
Напомним, данный закон, освобождающий от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, был единогласно принят Государственной Думой Российской Федерации 17 апреля 2020 года.
Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.
МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.
Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. По данным МВД ЛНР, по состоянию на 18 марта гражданство РФ в упрощенном порядке получили более 90 тыс. жителей Республики.
24 апреля — Луганск

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