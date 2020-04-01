Активисты ОД "Мир Луганщине" передали 250 защитных масок для пенсионеров Георгиевки

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали 250 многоразовых защитных масок пенсионерам поселка городского типа Георгиевка Лутугинского района. Об этом сообщили в пресс-службе движения.Пошив средств индивидуальной зашиты был организован активистами Георгиевского первичного отделения № 2 ОД "Мир Луганщине"."Весомую помощь в этой акции оказала наша активистка и волонтер Кристина Козюминская. Она передала нашему первичному отделению 250 многоразовых масок. На этом мы не остановимся и призываем всех, у кого есть возможность, не быть равнодушными и помогать тем, кому это сейчас нужно", - отметила председатель первичного отделения ОД Ольга Островская.Среди пенсионеров Георгиевки маски распространили активисты "Мира Луганщине" и почтальоны государственного унитарного предприятия (ГУП) "Почта ЛНР".Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,5 млн человек, из них более 175 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 48 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.24 апреля — Луганск