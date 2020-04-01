Путин упростил получение гражданства

Фото: РИА НовостиВладимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения российского гражданства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.Теперь для этого не обязательно отказываться от имеющегося иностранного гражданства.Также для людей, родившихся в СССР и живших в его бывших республиках, но не получивших их гражданства, снимаются требования об обязательном трехлетнем проживании в России до подачи заявления и о подтверждении законного источника дохода.Эту же норму распространят на иностранных супругов российских граждан, проживающих в России и имеющих общих детей, а также на иностранцев, у которых один из родителей имеет российское гражданство и живет в России.Граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана, у которых есть вид на жительство в России, смогут подать заявление на гражданство без соблюдения срока проживания в стране.Для выпускников российских вузов срок трудовой деятельности сокращается до года.